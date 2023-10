Nepovedený návrat pro Vondroušovou, v Pekingu končí v prvním kole. Vypadla i Siniaková

Osmá hráčka žebříčku Vondroušová podlehla 28. tenistce světa Kalininové za hodinu a tři čtvrtě. V zápase udělala devět dvojchyb a přišla pětkrát o podání.

Čtyřiadvacetiletá sokolovská rodačka tak v Pekingu nevylepší svou pozici v boji o premiérový postup na Turnaj mistryň, do soutěže vstupovala jako šestá žena pořadí sezony.

Siniaková nenavázala na čtvrtfinále z předchozího turnaje v Ning-po. Světová deblová trojka podlehla 2:6, 2:6 Darje Savilleové z Austrálie, se kterou prohrála i čtvrtý zápas v kariéře.

Turnaj v neděli zahajuje ještě dalších pět českých tenistek. Na kurtech Národního tenisového centra se představí Marie Bouzková, Linda Fruhvirtová, Linda Nosková, Barbora Krejčíková a finalistka z roku 2014 Petra Kvitová.

Early upset in Beijing 👀



World No.28 @angie_kalinina comes from a set down to defeat Wimbledon champ Vondrousova 1-6, 6-4, 6-1 in the opening round!#ChinaOpen pic.twitter.com/LCmS7PbHXR