Slzám jsem se neubránila, říká po čtvrtfinálové bitvě Vondroušová. Čtyřhru vynechala kvůli kotníku

Tenistka Markéta Vondroušová si poprvé v kariéře zahraje semifinále Wimbledonu. Světovou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou porazila i díky obratu 6:4 ve třetím setu. Aby se co nejlépe připravila na čtvrteční utkání s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, obětovala čtyřhru, ve které nastupovala s kamarádkou Miriam Kolodziejovou. Po čtvrtfinálové bitvě poskytla rozhovor Radiožurnálu. Londýn 20:40 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Markéta Vondroušová – semifinalistka Wimbledonu. Obrovská gratulace. Jak vám to zní?

Děkuji. Je to neskutečné. Zvlášť po tom zápase, který probíhal blbě a otáčela jsem ho, mi to ještě úplně nedochází. Zápas byl skvělý, celkově jsem si ho hodně užila, lidi mě strašně táhli.

Vondroušová je wimbledonskou semifinalistkou, zvládla bitvu se světovou čtyřkou Pegulaovou Číst článek

Je pravda, že publikum jste dokázala vaší hrou hodně zabavit. Co se stalo v momentě za stavu 1:3 v rozhodujícím setu, když se na kurtu zatahovala střecha?

Trochu jsem si tam odpočinula, pro soupeřku to bylo asi trochu horší, brejkla mě a měla pauza. Pak šla podávat, ten gem na 4:1 zahrála dobře, ale stále jsem si říkala, že to není daleko, jeden brejk. Pak měla výhodu na 5:1, tam už by to bylo asi horší, ale stále jsem si říkala, že šance přijdou. Pak už to byl hrozný boj, gem na 5:4 byl masakr.

Nebála jste se toho. Kde jste vzala v závěru tolik kuráže?

Pegulaová hraje hodně nepříjemně, dost útočí a člověk jí to tam nemůže jen tak házet zpátky. Pak se z toho už nedostane, na trávě už vůbec ne. Tak jsem si říkala, že do toho musím víc jít. Kdyby to nevyšlo, alespoň bych toho nelitovala s tím, že jsem do toho šla.

Bylo tam spoustu emocí. Viděl jsem, že v Miriam Kolodziejová v boxu plakala a asi nejen ona. Jaké to bylo pro vás?

Já jsem se slzám také neubránila. Plný kurt, otočený zápas, ubrečená Miri... Jsem moc ráda, že tady je a mohu s ní sdílet tyto momenty. Pak jsme se ještě potkaly na chodbě, když jsem odešla z kurtu a zase jsme hrozně obě brečely. (smích)

Semi-final secured.



The emotion pours out as Marketa Vondrousova seals her place in the last four#Wimbledon pic.twitter.com/bUrxTupHkq — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

Kolodziejová s vámi hraje čtyřhru, ze které jste se odhlásila. Budete do singlového semifinále v pořádku?

Jo, trošku mě trápí kotník, ale není to nic vážného. Říkaly jsme si, že to nebudeme riskovat a teď už jde fakt o hodně. Miri je v tomhle super, že není naštvaná, chápe to a zůstává tu se mnou. Jsme nejlepší kamarádky, tohle vůbec nejsou věci, které budeme nějak řešit. Všichni okolo mě udržují dobrou atmosféru a to je hrozně důležité.

Co říkáte na svou semifinálovou soupeřku, Elinu Svitolinovou z Ukrajiny?

Hrály jsme spolu několikrát, pak otěhotněla. Teď hraje skvěle a bude to neskutečně těžké, porazila Igu. Je to semifinále a člověk už si moc nevybere.

Překvapilo vás, že Światekovou porazila?

Už v zápasech předtím hrála hodně dobře, člověk se tu navíc vybičuje, lidi ji dost ženou. Myslím, že teď hraje nejlepší tenis svého života. Ale já snad taky, tak uvidíme. (smích)