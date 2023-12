Nemohla jsem tenis ani vidět, říkala Vondroušová. Po nejlepším roce kariéry teď sbírá jednu cenu za druhou

Tenistka Markéta Vondroušová vyhrála poprvé anketu Sportovec roku. V tichosti, bez přímého přenosu a také přítomnosti vítězky, která se omluvila z vyhlášení výsledků kvůli tragickým událostem v Praze. Hráčka prvního ČLTK z pražské Štvanice má za sebou zatím nejvydařenější sezónu kariéry s titulem na nejslavnějším grandslamovém turnaji ve Wimbledonu. Praha 16:37 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Zdroj: Profimedia

Když se Markéta Vondroušová posadila do velkého wimbledonského sálu, hlavou jí musela běžet spousta myšlenek. Byla plná emocí ze samotného zápasu, proměněného mečbolu, ze slavnostního ceremoniálu, ze setkání s tenisovými legendami, čestnými hosty klubu a celebritami. Například s herečkou Emmou Watsonovou, jinak také s Hermionou, hlavní ženskou postavou ze seriálu o mladém čaroději Harrym Potterovi.

„Teď jsem jí potkala na chodbě a mluvila na mě. My jsme doma milovníci Harryho Pottera, takže já jsem na ní zírala s otevřenou pusou, to bylo neskutečné,“ popisuje zážitek česká tenistka.

Také wimbledonský příběh Markéty Vondroušové ale zaváněl kouzly. Vždyť do léta roku 2023 vybojovala na travnatém grandslamu jen jednu výhru.

A třeba legendární tenistka Martina Navrátilová se zajímala o to, jak je to možné.

„Byla často zraněná, takže to spíše bylo tím, že neměla dost ze hry. Začala si věřit, první dva výsledky byly dobré a pak si uvědomila, že na trávě může hrát. Její hra na trávě je perfektní a teď si snad věřit bude,“ říká Navrátilová.

„Nikdy bych si nepomyslela, že budu mít šanci vyhrát. K trávě jsem neměla moc dobrý přístup, o to více je to neuvěřitelné - a vlastně i vtipné. Když jsem sem jela, doufala jsem ve výhru v jednom kole, a pak se stalo tohle,“ směje se Vondroušová.

Divila se wimbledonská šampionka, a podobné pocity možná mohli mít i blízcí tenistky, za kterými se Markéta Vondroušová vydala do hlediště hned po finálové výhře nad Tunisankou Ons Jabeurovou, krátce po proměněném mečbolu.

Hrozně jsem chtěla jít za nimi, ale nevěděla jsem, jestli tam vlastně můžu a co se bude dít. Následně jsme si všichni pobrečeli, to je to nejhezčí, možnost to sdílet s těmi lidmi,“ říká Vondroušová.

„Mamka tady není, ta nechtěla přiletět. Říkala, že nosí smůlu a chce zůstat doma, ale byl tu táta. Tak ještě letěla ségra se Štěpánem (Šimkem), je tu i pan Hřebec, to bylo skvělé,“ zmínila Markéta Vondroušová i svého dlouholetého mentora z pražské Štvanice, bývalého slavného daviscupového reprezentanta Jiřího Hřebce, který byl překvapený z toho, v jakém klidu česká tenistka závěr Wimbledonu odehrála.

„Podívejte se, jak hraje ty konce zápasů. Není vůbec nervózní, to já bych si ani nenadhodil. Strašně se změnila, vyspěla,“ žasli po triumfu Jiří Hřerbec, trenér Jan Hernych nebo třeba manžel Štěpán Šimek.

„Je strašně brzo, zatím je to spíš šok,“ sdělil Šimek své pocity bezprostředně po finále travnatého turnaje.

Právě svého manžela Štěpána Markéta Vondroušová rozesmála při slavnostním ceremoniálu, když veřejně připomněla roční výročí svatby a dobrý dárek k tomu – zřejmě nejslavnější ženskou tenisovou trofej - zlatostříbrný talíř za wimbledonský titul.

„Je to krásný a prostě neuvěřitelné,“ říkala dojatá tenistka.

Slavný pohár, který v české éře vybojovaly Jana Novotná a dvakrát Petra Kvitová, je pro Markétu Vondroušovou také odměnou – za hned několik návratů po dlouhých zraněních.

„Pro mě to byly hodně bolavé chvíle, kdy jsem tenis prostě nemohla hrát. Nemohla jsem na to ani koukat, vůbec jsem to nedávala. Člověka to ale posílí, uvědomí si, že tenis není všechno. Zdraví je na prvním místě a mám kolem sebe lidi, kteří kolem mne stály pořád, ať se děje, co se děje,“ říká tenistka.

Kvůli léčbě zápěstí Markéta Vondroušová přišla také o Wimbledon 2022, tehdy dorazila do Londýna se sádrou, pozdravit svou kamarádku z 1. ČLTK z pražské Štvanice Miriam Kolodziejovou hrající tou dobou kvalifikaci travnatého grandslamu.

O rok později, přesně 15. července roku 2023 Markéta Vondroušová v Londýně vybojovala nejprestižnější tenisovou trofej jako první nenasazená singlistka v historii turnaje.

I díky senzačnímu Wimbledonskému titulu se Markéta Vondroušová poprvé v kariéře probojovala na Turnaj mistryň pro 8 nejlepších hráček sezóny, vyhrála domácí tenisovou anketu Zlatý kanár a v Česku se stala Sportovcem roku 2023.

Marketa Vondrousova's Wimbledon victory carried on a great tradition pic.twitter.com/5EnHfCpOiW — Eurosport (@eurosport) July 18, 2023