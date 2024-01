‚Už mám v zádech grandslam, není to takový stres.‘ Vondroušová se připravuje na Australian Open

Hodně rušný půlrok má za sebou Markéta Vondroušová a je dost možné že podobné to bude i v měsících, které zbývají do olympijských her v Paříži. Vítězka loňského Wimbledonu se teď v Perthu připravuje na úvodní grandslam nové sezony, Australian Open. Vondoušová patří k předním českým sportovcům, kteří jsou součástí projektu Radiožurnálu Olympijský rok. olympijský rok Perth 19:36 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová se připravuje v Perthu před prvním grandslamem sezony (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

V Perthu na západě Austrálie při týmovém United Cupu sbírala Vondroušová první zápasovou praxi po přípravném období a výrazně zkrácených vánočních svátcích.

Na začátku ledna vybojovala první výhru nové sezony a ráda by teď nahrála ještě pár dobrých utkání, aby se cítila třeba podobně jako v roce 2023, ve kterém vyhrála Wimbledon a ve kterém převzala i korunu pro nejlepšího sportovce roku v Česku.

„Musím říct upřímně, že člověku to zas tolik ani nedochází. Vždycky si řeknu: ‚Jo vlastně, já mám doma ten talíř, já jsem vlastně vyhrála.‘ Není to něco, s čím by člověk denně žil. Je to super vidět i ty vzpomínky. Teď mi posílali knihu, ve které jsou fotky z celých dvou týdnů na Wimbledonu, takže jsme si to doma prohlíželi. Je to hrozně dojemné to takhle celé vidět zpětně,“ popsala Vondroušová.

‚Větší tlak‘

Wimbledonský titul přinesl Vondroušové nové životní i sportovní zkušenosti. Začala hrát v pozici tenistky nejlepší světové desítky a s terčem na zádech, jak sama řekla před začátkem US Open v New Yorku. Ale i díky svým blízkým a lidem z týmu se s tlakem dokázala vypořádat.

Jak nedávno v Austrálii přiznala, dá se na to dívat i z druhé strany: „Už mám v zádech grandslam, takže to není takový stres. Ale myslím si, že každý chce pořád vyhrávat, takže bude důležité bojovat. Samozřejmě je to trochu větší tlak, ale myslím si, že už jsem si na to trochu zvykla,“ věří loňská vítězka Wimbledonu, která se to nyní bude snažit potvrzovat i příští týden na Australian Open v Melbourne.

Vondroušová půjde do velkého turnaje znovu v roli tenistky z první světové desítky. Pochopitelně znovu bude chtít vyhrávat, jako se jí to dařilo na předchozích grandslamech v Londýně i potom v Severní Americe, ale výsledkové cíle nemá.

„Chci hlavně zůstat zdravá a věřím, že když budu hrát svoji hru, nahraji si dost zápasů a budu si víc věřit, tak to bude dobrý,“ říká Vondroušová.

„Tuhle sezonu (2023 – pozn. redakce) jsem zvládla hrozně dobře. Nebylo tam ani jedno zranění, které by mě nějak vyřadilo. Akorát jsem měla trošku ten loket v Asii, jinak to šlo dobře. Doufám, že to tak bude pokračovat, doufá Vondroušová.

Nová sezona bude letos náročnější kvůli olympijskému turnaji v Paříži, kam se jako finalistka Roland Garros z roku 2019 moc těší.

„Je to pro mě speciální místo a doufám, že tam na to navážu. Program to bude náročný, protože je to po Wimbledonu, který je na trávě. Půjde se zpátky na antuku, potom se poletí zase na beton. Myslím si, že olympiáda je pro každého hrozně velká věc, takže se určitě budeme snažit a já se opravdu těším,“ popsala Vondroušová.

Olympijský turnaj v Paříži se bude hrát v areálu Rolanda Garrose na přelomu července a srpna.

