Vondroušová zvládla finále psychicky. Klid je její předností, říká bývalá tenistka Sestini Hlaváčková

Markéta Vondroušová je první nenasazenou tenistkou, která dokázala ovládnout Wimbledon. Ve finále si na londýnské trávě poradila s Tunisankou Ons Jabeurovou dvakrát 6:4. Bezprostředně po finále v All England Clubu promluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport o premiérovém grandslamovém titulu Markéty Vondroušové bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Rozhovor Londýn 18:07 15. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Foto: Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Pro český tenis to je to nejkrásnější odpoledne. Vondroušová porazila 2:0 na sety ve finále Wimbledonu Ons Jabeurovou 2:0 na sety.

Byl to takový nervózní zápas, kde obě hráčky cítily velkou šanci titul urvat. Musím říct, že Markéta se toho zhostila neskutečně solidně. To, že nechybuje a drží se ve výměnách co nejdéle, je její silnou stránkou. Dala Jabeurové velkou šanci to psychicky nezvládnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bývalou tenistkou Andreou Sestini Hlaváčkovou

Působilo to jako zápas ztracených podání. Říká se, že tenis je o hlavě, byla tedy Markéta Vondroušová psychicky silnější tenistkou?

Rozhodně. Bylo to vidět především v koncovce, kdy zbytečně neztratila ani bod, bylo to velice solidně vyhrané. Markéta působila hodně vyklidněně, tíha momentu se určitě více podepsala na Jabeurové.

Ty víš, jaké to je slavit zisk titulu na grandslamu. Jaké to je?

Každý to slaví asi jinak, záleží, co máte v plánu po turnaji. Když jsme vyhráli titul ve čtyřhře na Roland Garros, letěly jsme druhý den na turnaje, takže jsme obě sotva stihly každá zvlášť večeři. Velké to asi nečekejte, ale zažila jsem i krásné oslavy, když Barbora Strýcová vyhrála debla na Wimbledonu, přijela do Čech a slavily jsme bujaře asi dva dny potom. Záleží, jakou má kdo příležitost.

Vondroušová se nechala slyšet, že nemá v lásce travnaté povrchy. Čím si tedy vysvětluješ tu spanilou jízdu za titulem?

Překvapuje mě, že to tvrdila, protože tenisovou povahu na trávu docela má. Má nižší těžiště, je to levačka a výborně se pohybuje, což pod tíhou nervů ukázala i nyní ve finále. Asi tomu postupně přicházela na chuť, musela na trávě odehrát víc zápasů a turnajů, což se jí povedlo, a toto byl ten poslední moment, který potřebovala.

Když jsme mluvili s bývalým trenérem Vondroušové Janem Fuchsem, který sledoval její první tenisové krůčky, říkal, že to, co se právě děje, je díky její soutěživosti. Jak ty ji znáš a jaké charakterové vlastnosti bys vypíchla?

Naopak bych spíš řekla, že hlavní přednost je její klid na kurtě, rozvaha a schopnost udržet se ve výměně co nejdéle. Nevím, jestli jsem tam ve finále a semifinále viděla nějakou přemíru soutěživosti, zůstává hlavou hodně chladná. Využívá toho, že se velice dobře pohybuje po celém kurtě.