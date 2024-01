Vrchol kariéry ve 43 letech. Indický deblista Bopanna vyhrál s domácím tenistou Ebdenem Australian Open

Tenisovou čtyřhru hraje profesionálně od roku 2000, až teď ale vyhrál mužský grandslam. Řeč je o indickém deblistovi Rohanu Bopannovi, který ve věku 43 let vyhrál po boku Australana Matthewa Ebdena letošní ročník Australian Open.

Tvrdý servis Matthewa Ebdena na střed kurtu, vysoký return soupeře a následná drtivá smeč Rohana Bopanny. Tak vypadal mečbol, který indicko-australskému páru zajistil výhru 7:6 a 7:5 a titul na letošním Australian Open.

Třiačtyřicetiletý tenista Bopanna sice vyhrál smíšenou čtyřhru na French Open 2017, v mužském deblu ovšem oslavil vůbec první grandslamový titul. A na kurtu byl plný emocí - po nepovedených předešlých sezonách totiž před několika měsíci uvažoval, že ukončí kariéru.

„Poslal jsem svojí ženě zprávu, že už na to kašlu. Pět měsíců jsem nic nevyhrál a myslel jsem, že jsem na konci své tenisové cesty. Ale moje úpornost mě donutila pokračovat. Změnil jsem spoustu věcí a našel výtečného parťáka na kurtu,“ ocenil Rohan Bopanna nejen kolegu Ebdena, ale i svou ženu Supriju. Pro zisk titulu měl syn kávového plantážníka a hospodyně i vlastní vysvětlení.

„Přijela sem rodina mé ženy - naposledy za mnou dorazili do Paříže 2017, a tam jsem taky vyhrál. Nechápu, proč nejezdí častěji,“ pobavil sebe i fanoušky nejstarší mužský vítěz grandslamu Bopanna. Absolutně vede Martina Navrátilová, která byla při svém posledním titulu ještě o 3 roky starší.

