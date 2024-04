Všechny peníze, které jdou přes NSA, by měly být zveřejněny, říká po kauze člen dozorčí rady Sobotka

Kvůli podezření ze zneužívání dotací je předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka ve vazbě. Kontrola Národní sportovní agentury (NSA) zjistila pochybení a nyní požaduje od tenisového svazu, aby vrátil 30 milionů korun. „NSA přiděluje skoro sedm miliard korun a myslím si, že by bylo dobré uvést všechny informace o poskytnutých dotacích,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Jan Sobotka (STAN), člen dozorčí rady Národní sportovní agentury. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:33 2. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý týden jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že na základě posledních událostí se bude zkvalitňovat kontrolní činnost i četnost kontrol ze strany NSA. Je to vaše přání, nebo už to bylo rozhodnuto?

Bavili jsme se o tom na poslední dozorčí komisi, protože to bylo v době, kdy byla kauza čerstvá a řešil se problém Sokolů.

Při jednání jsou přítomni i členové rady NSA, tak jsme se ptali na to, jak probíhají kontroly, jaká je jejich četnost, jestli máme dostatečné personální zajištění a jak by to mohlo být do budoucna, protože tyto věci budou pravděpodobně následovat.

Znamená to, že případ tenisového svazu ukázal, že kontroly ze strany NSA nebyly dostatečné?

Je to trochu jinak. NSA v současném složení začala fungovat vlastně až v dubnu loňského roku a nahradila ministerstvo školství. Kontroly podle mého soudu nebyly úplně nastaveny dobře. NSA teprve teď objevuje mezery a začíná zkvalitňovat kontrolní činnost.

Na webu Národní sportovní agentury je pod odkazem „kontrolní činnost“ excelová tabulka, ve které je zapsáno 107 kontrol, které začaly v letech 2022 a 2023. To jsou všechny kontroly, které NSA provedla?

Jak nám předseda vysvětloval, tak to jsou hloubkové kontroly, protože NSA průběžně kontroluje jednotlivé příjemce i základní zběžnou kontrolou. To znamená, že to nejsou všechny kontroly.

Co tomu počtu říkáte?

Zdá se mi nedostatečný, protože jestli je subjektů přijímajících dotace do sportu kolem osmi tisíc, tak je potřeba si říct, že kontrolní činnost na sto případů není dostatečná.

Co by z vašeho pohledu bylo dostatečné, když dotace dostává 8000 subjektů?

Je potřeba zvýšit kontrolní činnost a její četnost třeba u konkrétních hříšníků. Na druhou stranu je potřeba personální posila, protože není v silách agentury, když na to jsou pravděpodobně dva až tři lidé, to zabezpečit.

Kdy nejdříve by mohly být změny?

Nejbližší jednání máme v tomto měsíci, takže si myslím, že to tam zazní, a předpokládám, že ty změny by měly nastat nejdéle do půl roku.

Personální nedostatek

Vy už jste mluvil o tom, že Národní sportovní agentura nemá dost kontrolorů. Kolik si představujete, že by jich mělo být?

Posílení o dva lidi by bylo optimální.

Je to reálné?

Ano.

I v tom směru, že vláda bude muset Národní sportovní agentuře přidat peníze, uvolnit dvě nová tabulková místa, přesto je to reálné?

I tak si myslím, že je to reálné.

To znamená, že už jste o tom s kolegy mluvili v rámci vašich koaličních stran a hnutí?

Ne, ale myslím si, že to je tak významná a evidentní potřeba, kterou Národní sportovní agentura má, že toho dosáhneme.

Váš kolega, místopředseda dozorčí komisi Národní sportovní agentury Arnošt Štěpánek z Pirátské strany mluvil minulý týden o tom, že by podle něj pomohlo, kdyby NSA zveřejňovala do poslední koruny, komu a na co posílá veřejné peníze, aby každý člověk viděl, komu co šlo. S tím souhlasíte?

Naprosto s tím souhlasím.

A dělají se v tomto směru už nějaké kroky, aby to tak opravdu bylo?

Na stránkách NSA jsou zveřejněny výsledky jednotných dotačních výzev. Nevím, jak je to s národními sportovními centry a jinými dotacemi, ale velká část, kterou dostávají příjemci, se tam objevuje.

To znamená: co teď je na webu, je dostatečné?

Myslím si, že by se to mohlo ještě prohloubit.

A v čem konkrétně byste to prohluboval?

NSA přiděluje skoro sedm miliard korun a myslím si, že by bylo dobré uvést všechny informace o poskytnutých dotacích. Zhruba šest miliard se rozděluje na už existující provozní záležitosti a jenom miliarda je na investice. Měly by být zveřejněny všechny peníze, které jdou přes NSA.

Jaké poučení pro NSA plyne z kauzy okolo dotací pro tenisový svaz? A kam by se měli obrátit ti, kdo mají podezření, že se peníze ze sportovních dotací nevyužívají správně? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu v úvodu článku.