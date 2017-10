Vyhrála jsem turnaj, to nikdo nečekal, ohlíží se Petra Kvitová za sezonou po přepadení

Sezona Petry Kvitové byla pozoruhodná. Zranění na její levé ruce, kterou hraje, vypadalo velmi vážně a po napadení měla obavy, co se bude dít dál.

„Byl tam strach, jestli vůbec pohnu prstama, jestli budu hrát tenis a jak. Jestli se bude něco měnit a z toho pramenily věci, které jsem dělala mimo, třeba jsem začla studovat školu, abych hlavu zaměstnala něčím jiným,“ zavzpomínala podle Radiožurnálu Petra Kvitová.

Když se zraněná ruka začala hojit, vrhla se česká tenistka do postupného tréninku. Nejprve s odlehčenými míčky, pak i s běžnými. Dřela, ale nebylo jasné kdy a za jakých okolností se vrátí na turnaje.

I když musela kvůli zranění vynechat několik měsíců na začátku roku, tak se dokázala vrátit už na French open. Pařížský grandslam také patří podle Kvitové mezi tři nejdůležitější momenty její sezony.

„Asi bych řekla Paříž, pak vítězství na Muguruzaovou na US Open a vyhraný titul v Birminghamu. To jsou tři nejlepší momenty. Ale nejemotivnější to asi bylo v Paříži,“ zavzpomínala na comeback.

Tým pro příští sezonu se nemění

Celkově vzato to byla pro Kvitovou úspěšný rok. To že se dokázala po takovém traumatickém zážitku vrátit na kurty a dokonce vítězit, je neuvěřitelné. A sama hráčka je se svojí sezonou vzhledem k okolnostem spokojená.

„Všechno beru pozitivně. Vyhrála jsem turnaj, což asi nikdo nečekal, ani já. To bylo překvapení na oblíbené trávě. Zahrála jsem dobrý výsledek na US Open, takže to hodnotím pozitivně a hlavně jsem ráda, že jsem zpátky,“ dodává Petra Kvitová.

Na tu další, snad už plnohodnotnou sezonu, se bude připravovat se stejným týmem - s koučem Jiřím Vaňkem a kondičním trenérem Davidem Vydrou. Letos ale ještě úplně nekončí, v prosinci by si měla zahrát českou extraligu.