‚Je to speciální vítězství.‘ Barbora Krejčíková po triumfu ve čtyřhře vzpomínala na Janu Novotnou

Už předchozí titul z Roland Garros věnovala Janě Novotné, která loni podlehla dlouhé nemoci. A teď měla Barbora Krejčíková snad ještě větší motivaci pohár pro svou bývalou trenérku vyhrát.

„Je to speciální, protože loni jsme se o tom bavily, že by si hrozně přála, aby se mi to někdy podařilo. Najednou se mi to podařilo dvakrát během hodně krátké doby. Speciální je to taky tím, že se to podařilo tady, kde vyhrála a ještě se teď slaví dvacet let od jejího titulu,“ říká pro Radiožurnál Krejčíková.

Právě tady v Londýně totiž Novotná získala před dvaceti lety vysněný singlový titul, což letos pořadatelé připomínali speciálním videem s názvem wimbledonská cesta Jany Novotné.

„Jana byla v podstatě taková moje druhá máma. Trávila jsem s ní hodně času. Je strašně těžké popsat, jaké emoci mi dala, jak to všechno fungovalo. Sama byla speciálně a snažila se, aby se lidi tak cítili taky,“ popisuje česká tenistka.

Na Janu Novotnou rády vzpomínají i další hráčky, i ta nejúspěšnější z nich Američanka Serena Williamsová, poražená finalistka ženské dvouhry.

„Byla tak milá. Každý rok tady byla po zápase v šatně a vždycky mi říkala: Gratuluju. Povídaly jsme si. Byla jsem zničená, když jsem to o tom slyšela. Vůbec jsem nevěděla, že bojuje s rakovinou,“ vypráví letošní finalistka Wimbledonu.

„Chybí mi, po zápase jí tam vidím. Vím ale, že její odkaz bude žít věčně. Udělala toho hodně pro tenis a bylo mi ctí, že jsem ji mohla poznat,“ dodává Williamsová.

Jana Novotná se toho snažila hodně udělat i pro Barboru Krejčíkovou a ta to teď na kurtu dokazuje. S Kateřinou Siniakovou získaly druhý grandslamový titul v řadě, jsou suverénně nejlepším párem současnosti a už po půlce sezóny si zajistily účast na podzimním Turnaji mistryň v Singapuru - pro osm nejlepších párů roku.

„Na začátku roku to byl pro nás cíl a je neuvěřitelný, že už teď ho máme splněný. Sezona je ještě dlouhá, půl roku. Budeme dál makat,“ plánuje Siniaková.