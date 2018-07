Těžký los ve 2. kole Wimbledonu. Karolínu Plíškovou čeká dvojnásobná grandslamová vítězka Azarenková

Matka rok a půl starého syna Lea se ještě od loňského návratu na kurty nedostala do formy, kterou měla třeba v letech 2012 či 2013, kdy opakovaně triumfovala na Australian Open. Brzdily ji soudní tahanice kvůli péči o dítě, a jak sama v nadsázce přiznává, tenisový život pro ní začíná až ve chvíli, kdy chlapec usne. I tak je ale Viktoria Azarenková stále obávanou soupeřkou, zvlášť když může jako nenasazená narazit na největší favoritky celkem brzy.

Karolínu Plíškovou čeká ve 2. kole Wimbledonu dvojnásobná grandslamová vítězka Azarenková

„Už to asi nekomentuju,“ povzdechla si nejdřív se smíchem Karolína Plíšková. „Myslím, že jsou tam i horší hráčky, samozřejmě i lepší. Momentálně podle mě není v nejlepší formě, ale je to skvělá hráčka. Uhrála toho hodně, tím je nebezpečná. Těžké kolo,“ dodala pak Plíšková.

A povzdech nad těžkou soupeřkou je to oboustranný. Na těžký los si totiž před utkáním s Češkou postěžovala i Běloruska.

„Jo, los ke mně nikdy nebyl laskavý, to tak mám celou kariéru, takže jsem nečekala, že by se to mohlo výrazně změnit. Ale v tuto chvíli je pro mě každý zápas, který přijde, výzvou. Bude to bitva. A nezáleží ani na tom, o co jde a proti komu hraji. Mohu hrát proti špičkovým tenistkám tak jako dřív. Pro mě je důležité, abych věděla, jaká je moje hra. Nebude to snadné, to není nikdy, když se chcete dostat zpátky nahoru, ale jsem na to připravená,“ řekla Azarenková.

I Karolína Plíšková by se ráda zase posouvala nahoru. Její propad na žebříčku nebyl tak dramatický, ale třeba ještě na posledním grandslamu v Paříži nebyla v dobrém rozpoložení a přiznala, že jí schází energie.

„Energii mám, jsem ochotná víc bojovat a ta síla tam teď je. Pak samozřejmě záleží, jestli zahraju dobře, nebo ne, ale je to teď lepší,“ říkala odhodlaně Karolína Plíšková.

Plíšková chce zlomit svou bilanci ve Wimbledonu. I když byla světovou jedničkou, pravidelně ovládá statistiky v počtu es a už nějaký rok mívá opakovaně dobré výsledky i na grandslamech, na tom travnatém se jí ještě nikdy nepovedlo přejít přes druhé kolo.

„Chtěla bych to dokázat, protože vím, že se to může podařit. Někdy stačí kousek,“ řekla před svým zápasem s Běloruskou Azarenkovou Karolína Plíšková.