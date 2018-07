Můžu být ráda, že jsem ještě v turnaji, říká po postupu do druhého týdne Wimbledonu Karolína Plíšková

„Myslím, že hrála velmi dobře. Set a půl mi nedalo skoro šanci. Nastoupila ve velkém stylu, snažila jsem se držet. Věřila jsem, že tu koncovku úplně nezvládne. Pak pár chyb udělala a já jsem se trochu zvedla. Ve třetím setu už byla taková zlomená,“ říká pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

Karolína Plíšková si poprvé zahraje ve druhém týdnu Wimbledonu. V Londýně s ní mluvil po vyhraném třetím kole reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil

Při typickém hlášení „hra, sada zápas“ už se turnajová sedmička usmívala, v celém třetím setu už na dvorci dominovala, na rozdíl od předchozí části zápasu, tu totiž odehrála tak, že ji i napadlo, že se s turnajem rozloučí.

„Můžu být ráda, že jsem ještě v turnaji. Taky už jsem mohla být na cestě domů. Bylo to hodně na hraně. Mínus set, 1:4, ještě 0:30 na můj servis,“ popisuje česká tenistka.

Nebyla by první favoritkou, které se to letos ve Wimbledonu stalo. Společně s nasazenou jedničkou Simonou Halepovou zůstala jedinou zástupkyní z nejvýše nasazené desítky tenistek v pavouku. Ostatní konkurentky v prvních kolech vypadly a zmíněná Rumunka má ještě zápas o postup do osmifinále před sebou.

„Tohle je úplná výjimka, že všechny nasazené hráčky už vypadly. Myslím si, že na každém grandslamu jsou nějaká překvapení, protože tenis je teď strašně vyrovnaný. Ne vždycky odpovídá nasazení aktuální formě. Je hodně těžké celý rok si uhrávat pozici, co máte. Můžu mluvit z vlastní zkušenosti,“ přiznala Plíšková

Ta v Londýně poprvé roli favoritky ustála a probojovala se do druhého týdne turnaje, takže premiérově zažije i tradici s volnou nedělí.

„Zápas byl dost výživný, takže si myslím, že se to může hodit, uděláme podle toho ten nejlepší plán, bude to určitě volnější den. Pak se nejlépe připravíme na další soupeřku,“ těšila se na krátké volno před pondělním zápasem s Nizozemkou Kiki Bertensovou Karolína Plíšková.