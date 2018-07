‚Nebýt spokojená a chtít víc.‘ Květa Peschkeová se chystá na sedmé grandslamové semifinále ve čtyřhře

Prozrazovat věk u ženy není obvyklé, ale česká tenistka Květa Peschkeová je na ten svůj pyšná. Hlavně tedy na to, co v něm ještě na kurtech dokáže. I ve čtyřiceti třech letech může bojovat s nejlepšími deblistkami světa a teď ve Wimbledonu bude usilovat o postup do grandslamového finále. Londýn 11:51 13. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květa Peschkeová (v černooranžovém) spolu s Nicole Melicharovou | Zdroj: Reuters

Už několikrát chtěla skončit, ale v tomto roce ji to snad ani nemohlo napadnout. V lednu začala hrát s o devatenáct let mladší Američankou narozenou v Brně Nicole Melicharovou a byla to zřejmě šťastná volba.

Květa Peschkeová si zahraje s Nicole Melicharovou semifinále Wimbledonu. Přímo v Londýně s nimi mluvil Jaroslav Plašil

Na jaře spolu vyhrály turnaj v Praze, zlepšují se i na grandslamech. A teď jsou v semifinále na tom travnatém, na kterém Květa Peschkeová dosáhla v roce 2011 na titul.

„Byl to hezký rok, jsou to hezké vzpomínky,“ říká pro Radiožurnál Peschkeová a Nicole Melicharová vzpomíná, co v té době dělala.

„Mně bylo 17 let, trénovala jsem v Arizoně a nevím, jestli jsem hrála už v juniorské kategorii. To už je pár let zpátky,“ popisuje Melicharová.

Nyní už je tenistkou, která proplouvá mezi deblovou špičku a pomáhá Květě Peschkeové oddalovat myšlenky na konec kariéry.

„Nebýt spokojený a chtít víc a víc,“ představuje své motto tenistka, která mimo dalších úspěchů slavila také vítězství ve Fed Cupu, když tým Petr Pály vyhrál v roce 2011 v Moskvě.

Teď bude spolu s Melicharovou společně bojovat o postup do finále, o které budou o pár hodin později usilovat také další Češky, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.