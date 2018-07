‚Jsem šťastná, když můžu hrát na trávě.‘ Petra Kvitová rozehraje proti Sasnovičové svůj dvanáctý Wimbledon

„Mně všichni říkali, že na trávě můžu hrát dobře, co si pamatuju, ale nikdy se to úplně nepotvrdilo, tak jak by asi všichni očekávali. Pak přišel zlomový rok 2010, kdy jsem tady uhrála semifinále a od té doby jsem tomu začala i já sama věřit a začala jsem to tady mít ráda,“ říká pro Radiožurnál Petra Kvitová.

Česká tenistka má na Wimbledon ty nejlepší vzpomínky, vztah k tomuto grandslamu si ale budovala postupně. Přímo v Londýně s ní mluvil reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil

Nejvíc se to projevilo v letech 2011 a 2014, kdy ve Wimbledonu triumfovala.

„Ráda jsem to tady měla i před tím, jenom se to úplně neprojevilo. Můj první a jediný juniorský grandslam byl Wimbledon,“ přiznává Petra Kvitová před svou dvanáctou účasti na kurtech All England Clubu v součtu se zmíněným juniorským grandslamem.

„Na trávě jsem hrála teď nějaké dva týdny. Ráda na ní hraju, speciálně tady ve Wimbledonu. Přeci jenom je to místo plné historie a je to jiné se vzpomínkami na ty dva roky, co jsem tady vyhrála. Jsem šťastná, když můžu hrát zase na trávě,“ popisuje česká tenistka.

A zvlášť po těžkých životních zkouškách, které musela v posledních letech zdolávat. I po předloňském přepadení a po operaci silně pořezané ruky, ale může hrát znovu tenis na té nejvyšší úrovni.

Od května minulého roku a svého návratu stihla vyhrát už šest turnajů, a teď touží po úspěchu na tom vůbec nejslavnějším.