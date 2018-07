Fotbal, nebo tenis. Fanoušky čeká těžký výběr, finále Wimbledonu a MS se rozehrají v podobný čas

Jsou případy, kdy to mohou mít sportovní fanoušci složitější. Fotbalisté Anglie budou hrát o účast v nedělním finále světového šampionátu a pokud se do něj na úkor Chorvatska probojují, mohou být o víkendu velkými konkurenty nejúspěšnějších tenistů ve Wimbledonu. Dokonce i těch vůbec nejslavnějších. Londýn 8:54 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Federer po výhře ve čtvrtém kole Wimbledon nad Adrianem Mannarinem | Zdroj: Reuters

Je to 10 let, co se v památném wimbledonském finále utkali Roger Federer a Rafael Nadal, organizátoři zápas ještě před tímto turnajem zvlášť připomínali, a vzhledem k tomu, že teď oba tenisté hrají v Londýně skvěle, není vyloučeno, že si bitvu v neděli zopakují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Anglie mohou ovlivnit, jak moc bude v Londýně sledované nedělní finále Wimbledonu.

Třeba někdejší šampionka Francouzka Marion Bartoliová by zřejmě byla nadšená, vždyť jde podle ní o největší tenisovou rivalitu, podobnou jako mají Ronaldo a Messi ve fotbale. A tak mohou být fanoušci extrémně šťastní, že ještě oba hráči dokážou bojovat o grandslamové tituly.

Finále Wimbledonu s Nadalem a Federerem by bylo tím nejkvalitnějším možným, vzhledem k postavení obou hráčů ve světovém žebříčku. Ale ať už v něm bude kdokoli, začne jen o dvě hodiny dříve než souboj o titul na světovém šampionátu fotbalistů v Rusku, a může být delší než zmíněné dvě hodiny.

Jedna místní reportérka se Federera na tiskové konferenci zeptala, jestli se nebojí toho, že budou fanoušci na centrálním kurtu na telefonu sledovat fotbal, a jestli to neovlivní atmosféru finálového duelu. Ale Federer dotaz přesměroval k fotbalistům.

„Víc bych se bál toho, že bude mít světový šampionát problémy. Lidé se budou zajímat o dění ve Wimbledonu a hráči uslyší o každém bodu, wow, 0:15, 15:30. Hráči se budou dívat do davu a nebudou rozumět tomu, co se právě děje ve Wimbledonu,“ odpověděl na dotaz Federer.

„Tady vidíte, jak důležitý je Wimbledon pro mě a pro nás tady. Možná byste se mohli zeptat v Rusku, jak to vnímají, že se ve Wimbledonu bude hrát v ten samý čas,“ nepřipustil Roger Federer ani v žertu, že by jeho sport a slavný turnaj mohl ustoupit do pozadí.