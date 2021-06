Po roční pauze začíná Wimbledon. S hygienickými opatřeními a s hráči v bublině na hotelu

Na jihozápadě Londýna začíná nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Provází ho velmi přísná hygienická opatření, ostatně, kvůli koronavirové pandemii loni jako jediný z grandslamů vůbec nebyl. A zásadní změnu zažívají hlavně hráči, kteří už nemohou bydlet v pronajatých domcích poblíž areálu. Od zpravodaje z místa Londýn 9:29 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenis se po roční pauze vrací do Wimbledonu | Zdroj: Reuters

Některé věci se ani po roční přestávce nemění, recepce wimbledonských hotelů, blízké nádraží nebo třeba výlohy obchodů jsou plné míčků, tenisových raket a dalších symbolů tradičního travnatého turnaje. Fanoušci mohou tu a tam šlápnout na zelený koberec.

Po roční přestávce se do Wimbledonu vrací slavný grandslamový turnaj.

Ale čím víc se k areálu blížíte, tím větší rozdíl můžete vnímat. Na rozdíl od dřívějška totiž nemáte šanci, že proti vám poběží nebo pojede na kole některý z hráčů, že některého zahlédnete jen tak na ulici nebo třeba u kávy či snídaně.

„Musím říct, že jsem byla strašně ráda za to, že si člověk mohl třeba zajít někam na kafe. Jsme tam samozřejmě za prací, ne za zábavou a poznáváním. Aspoň jsme se mohli projít nebo sednout si na kafe,“ vzpomínala pro Radiožurnál na své hráčské časy ještě před koronavirovou pandemií Lucie Šafářová.

‚Bohužel jsme v bublině‘

Tenisté i trenéři mají své přísné koronavirové bubliny a hotely a nebydlí tak v pronajatých domech v okolí stadionu, jak to z dřívějších let znali.

„Zrovna ve Wimbledonu to bylo úžasné, že jsme si pronajímali domy okolo, chodili jsme pěšky na zápasy, což je specifické, nikde jinde se to nedá. Bude to úplně jiná atmosféra,“ dodává Šafářová.

„Těším se hrozně moc, protože loni se to zrušilo. Samozřejmě že mám místa, kam bych chodila ráda, ale bohužel jsme v bublině a budeme v hotelu, což bude těžší. Určitě si ale ten areál užiju,“ věří i tak dvojnásobná šampionka z Londýna Petra Kvitová, protože něco takového loni kvůli koronavirové pandemii vůbec říct nemohla.

A bude se snažit, aby se ve zdejším areálu zdržela co nejdéle. Už v prvním kole má velmi silnou soupeřku Američanku Sloane Stephensovou, se kterou si zahraje v pondělí odpoledne na centrálním dvorci.

Úvodní den se na kurtech představí i další čeští singlisté, Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Tereza Martincová a Jiří Veselý.

