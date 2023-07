Priority mám už jinde, ale pořád chci na kurtu nechat všechno, říká Strýcová po postupu do finále

Tenistka Barbora Strýcová si při svém rozlučkovém turné zahraje finále ženské čtyřhry Wimbledonu, který ovládla už v roce 2019. Tak jako před mateřskou přestávkou před čtyřmi lety má vedle sebe na kurtu Sie Šu-Wei z Tchaj-wanu. Společně teď porazily česko-španělskou dvojici Marie Bouzková Sara Sorribesová-Tormová ve dvou setech. O postupu do finále mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Londýn 20:31 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sie Šu-wej a Barbora Strýcová | Zdroj: Profimedia

Jak se po postupu do finále cítíte?

Na kurtu ve mně propukly emoce, až jsem se rozplakala. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Je to neskutečné.

Jako bych to celé vyhrála, radovala se Strýcová po postupu ve Wimbledonu. Motivuje ji i syn Vincent Číst článek

Plánovala jste si takhle rozlučkovou tour?

Takhle jsem si to absolutně neplánovala. Kdyby mi tohle před turnajem někdo řekl, tak to beru všema deseti a řekla bych mu, jestli se nezbláznil. Každopádně jsem za tenhle příběh, co se teď píše hrozně moc vděčná.

Co bylo nejtěžší?

Je to náročné celkově. Jsou lidé, bez kterých bych tohle vůbec nemohla zvládnout, jako je moje máma a blízcí, kteří mi pomáhají s malým. Díky nim si můžu plánovat tenisové věci.

Jak vypadala příprava na finále Wimbledonu 2019 a jak bude vypadat teď?

Je to úplně něco jiného. Tehdy jsem spala osm až devět hodin denně a dneska jsem spala čtyři a půl. Je to složitější, ale tak to už s dětmi je. Už tenhle nespánek ani neřeším. Priority mám už jinde, ale když vstoupím na kurt, pořád tam chci nechat všechno a vyhrát. Bojovnost ve mně pořád je. “

Se spoluhráčkou jste se několikrát objaly nadšením. Byl to parádní zápas i po sportovní stránce?

Já si myslím, že to bylo parádní. Některé výměny tam byly až zázračné. Diváci si to užívali. Atmosféra byla skvělá. Co tam Šu-wej zahraje, je neuvěřitelné.

Víte vždycky, co zahraje?

Samozřejmě jí znám, takže většinou vím, i když mě občas překvapí. Ale ona je neuvěřitelná hráčka.

Mění se nějak komunikace mezi vámi?

Máme to stejně. Obě radši nic moc neměníme.

Co pro vás znamená, že vás i syn uvidí v tak velkém zápase. Vnímá to nějak?

On to moc nevnímá. Spíš vnímá, jestli si půjdeme koupit zmrzlinu. Možná až bude větší, tak mu ukážu fotky.

Kdo vás bude při finále všechno podporovat?

To ještě nevím, protože jsem ještě neotevřela telefon. Asi někdo z rodiny samozřejmě přijede, ale musíme to naplánovat. Kdyby přijeli všichni, tak se tam nevejdou.