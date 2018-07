Neměla sponzora, počítala každý dolar. Američanka Nicole Melicharová ale těžkosti překonala a v deblu září

Na grandslamovém Wimbledonu byla až do úplně posledního možného zápasu, vyhrála titul v mixu, který bere hlavně jako zábavu a příležitost vyhrát pohár na velkém turnaji. Hlavním zaměstnáním čtyřiadvacetileté americké tenistky Nicole Melicharové je ženská čtyřhra, ve které se poražená finalistka z Londýna stále zlepšuje. Londýn 13:09 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nicole Melicharová (vlevo) s Květou Peschkeovou ve finále Wimbledonu | Zdroj: Reuters

Brněnská rodačka Nicole Melicharová zažívá průlomovou sezónu. Po Wimbledonu bude v nejlepší světové dvacítce v ženském deblu, který kdysi upřednostnila před dvouhrou a už u toho zůstala. Ve Spojených státech, kde je čtyřhra velmi populární, je hned několik takových specialistek. A čerstvá finalistka z Londýna je teď zdaleka nejlepší z nich.

„V singlu mi to nějak nešlo, ale v deblu mi letěl ranking nahoru. Jezdila jsem na turnaje WTA, měla jsem pár nocí placený hotel, jídlo a tak. Ne celý týden, ale aspoň pár nocí. Vydělávala jsem více peněz, za chvíli jsem byla v nejlepší stovce v deblu a v singlu asi na 400. pozici. V té chvíli jsem se musela rozhodnout, nemám žádné sponzory, aby mi platili výdaje,“ vzpomíná i na své začátky Nicole Melicharová.

Konkurenční prostředí v ženské čtyřhře není tak tvrdé ve srovnání s dvouhrou, k vítězství na velkém turnaji potřebujete o zápas méně, a také kariéra deblistek je díky rozložení sil na dvorci obecně mnohem delší.

Takže může být na první pohled „snazší“ se tenisem živit v páru. Ale třeba jedna z nejzkušenějších profesionálek na okruhu Květa Peschkeová s tím nesouhlasí.

„Je to ještě těžší, protože když se tím chce člověk živit, tak musí být na žebříčku ještě výše než v singlu,“ připomíná Peschkeová, spoluhráčka Nicole Melicharové.

„Udělala jsem to chytře, protože jsem byla na pokoji s další hráčkou, takže jsme ho platily napůl. Šetřila jsem vždy také tím, že jsem létala těmi nejlevnějšími aerolinkami. Jakmile jsem se ale dostala do nejlepší stovky, tak to bylo lepší. Od nejlepší sedmdesátky se hrají automaticky grandslamy, takže od té doby už se tím dalo živit dobře,“ vzpomíná Peschkeová na to, co musela dělat, aby se vůbec do špičky dostala.