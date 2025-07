Wimbledonské finále: Sinner je rád, že se znovu utká s Alcarazem. Španěl chce na kurtu nechat vše

Dva nejlepší tenisté současnosti, Ital Jannik Sinner a Španěl Carlos Alcaraz se od sedmnácti hodin utkají o titul ve finále Wimbledonu. V závěrečném duelu grandslamového turnaje si proti sobě zahrají podruhé za sebou, jejich minulý souboj v Paříži byl velmi dlouhý a nezapomenutelný. Londýn 8:39 13. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jannik Sinner a Carlos Alcaraz se utkají ve finále Wimbledonu | Zdroj: Reuters

Pro Itala Jannika Sinnera to muselo být devastující, dlouho byl na kurtu lepším tenistou, vedl 2:0 a ve třetí sadě získal hned na začátku podání soupeře. Ve čtvrtém setu měl na příjmu trojnásobný mečbol, ale stejně nakonec prohrál.

Nejdřív i čtvrtý set, a pak i zápas. Utkání trvalo 5 hodin a 29 minut, a oběma hrdinům pařížského finále mohlo i celkem dlouho trvat, než ho dostaly z hlavy. I když teď Jannik Sinner říká, že zase tak moc na porážku myslet nemohl. Jinak by teď neměl šanci.

„Myslím, že kdybych to měl až moc v hlavě, nemohl bych být znovu ve finále. Jsem moc rád, že se s Carlosem znovu potkávám na kurtu, bude to těžké, vím to, ale těším se na to. Neděle na každém turnaji jsou velmi speciální,“ prohlásil Sinner.

Pro Carlose Alcaraze mohlo být samozřejmě atraktivnější vracet se zpátky k vyhranému zápasu, ale že by si celých 5 hodin a 29 minut k tomu pouštěl znovu, to prý neudělal.

„Jen na pár záběrů, na pár bodů, ale ne moc. Pořád na ten zápas myslím, dotlačil mě na hranici možností a jsem odhodlaný to udělat znovu, i když doufám, že už nebudu na kurtu 5 a půl hodiny. Když budu ale muset, tak to samozřejmě udělám. Těším se na další skvělé finále,“ říká Alcaraz.

Ohromená Strýcová

Pařížské finále bylo zatím nejdelší ve vzájemné rivalitě Alcaraze a Sinnera, a budoucí kapitánka českého fedcupového týmu Barbora Strýcová zpětně oceňuje chování obou tenistů na kurtu.

„Oba dva jsou pro mě neuvěřitelní. To, co předváděli v Paříži, to jsem v životě asi neviděla a to jsem viděla spoustu zápasů. Hrát pět hodin takový level a i to, jak se chovají, že si nikdo nezavolal medical (lékaře, fyzioterapeuta pozn. red.). Doufám, že finále nebude stejné, ale že tam jsou zase oba, to je prima,“ přeje si Strýcová.

Aktuální utkání bude patnáctým soubojem Alcaraze a Sinnera na elitním okruhu. Španěl, vítěz dvou posledních wimbledonských ročníků, má zatím ve vzájemné bilanci navrch, když vyhrál devět zápasů. Ten nejbližší a velmi očekávaný začne v 17 hodin.

