Plíšková zvládla zápas s nepříjemnou soupeřkou a jde na Muchovou. ‚Má nepříjemnou hru,‘ říká o krajance

Český tenis má jistou čtvrtfinalistku dvouhry Wimbledonu. V osmifinále se totiž utkají dvě krajanky, které vyhrály své zápasy třetího kola. Karolína Muchová porazila ve dvou setech Estonku Anett Kontaveitovou z Estonska, Karolína Plíšková udolala ve třech setech obávanou soupeřku Hsieh Su Wei z Tchajwanu. S třetí hráčkou světa mluvil po vítězném zápasu nad houževnatou soupeřkou reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Rozhovor Londýn 19:22 5. července 2019

Z taktických důvodů nikdo před utkáním neříká, že má z nějakého zápasu obavy. Byl tohle pro vás obávaný duel?

Byl, samozřejmě jsem o tom ale nějak extra nemluvila. V rámci mého týmu ale ano. Všichni se toho určitě trochu obávali, protože to není příjemná soupeřka. Měly jsme v minulosti pár zápasů, které byly těžké, a to jsme nehrály na trávě. S tou hrou, co hraje, je na trávě, myslím, nejnepříjemnější.

Loni tady porazila výborné hráčky, takže jsem věděla, že to bude těžké, že to bude boj, protože i když se mi s ní podaří začít dobře, tak má tak složitou a nepříjemnou hru, že se časem zhorším nebo ona zahraje dobré údery, a to byl i tento případ.

Musela jste se na takový boj připravovat i mentálně? Víc než na jiné zápasy?

Myslím, že víc mentálně než herně, protože jakmile se vám dostane do hlavy, tak je to pr**er. Zatím se mi proti ní nepodařilo odehrát dva bezchybné sety. Je opravdu těžké se koncentrovat, protože každý míč od ní přiletí jinak. Občas jakoby hraje a nehraje. Má všechny styly v jednom, proto je tak nepříjemná.

Ve druhém setu zahrála některé míče skvěle a mně se to dostalo trochu do hlavy, začala jsem přemýšlet víc o ní než o mně, a proto mi to trochu uteklo. Naštěstí jsem se ve třetím setu vzchopila.

Dá se na to připravit nějakým cvičením? Protože máte v týmu psychologa Mariana Jelínka, ale ten za vás na kurt nepůjde, tam si to musíte vybojovat vy…

Cvičení úplně ne, ale hlava se dá trénovat pořád, proto tady Marián je. Věděl, že z toho zápasu mám obavy, ale zase tím, že jsem ji porazila, tak to není někdo, na koho bych si extra nevěřila. Spíš bych to nazvala nepříjemným kolem.

Připravit se na to určitě dá, i v tréninku jsme se připravovali na čopy, kraťasy a její servis, ale zápas pak může trvat dvě hodiny, což trénink nemůže nikdy úplně nahradit nebo nasimulovat. Zase bych ale měla být natolik zkušená hráčka, která už s ní hrála a odehrála toho spoustu, že bych si s ní měla poradit a nevypadnout na déle než na set.

Třeba vám to tak nepřipadalo, ale řada lidí říkala, že byl zápas i hezký. Byl tam náboj, každou chvíli se něco dělo…

Můj pocit není úplně nejlepší, protože ty údery furt někde lovíte a není to takový ten čistý tenis, ale cítila jsem, že na ‚jedničce‘ (kurtu číslo 1 – pozn. red.) byla dobrá atmosféra a že si to lidi užívali. Pro nás hráčky je to také odměna, některé zápasy jsou blbé, když jsou bez atmosféry. Tenhle zápas se ale myslím povedl a lidi si to užívali.

Jak myslíte, že si „užijete“ ten další proti Karolíně Muchové? Fanoušci tím asi žijí víc než vy tenistky, které na sebe často narážíte, protože Češek je ve špičce hodně…

Řekla bych, že jsem na to docela zvyklá. Není to nic, čeho bych se nějak extra obávala, je to ale samozřejmě výborná soupeřka, takže nechci nic podcenit a vezmu jí jako další kolo.

Nechci se dostávat moc do detailů, protože je z Česka, ale odehrála tady skvělé zápasy. Já jsem jí sice popravdě neviděla hrát ani jednou, ale porazila dobré holky. Má nepříjemnou hru, takže se na to budu muset připravit.

Dáte si volno, nebo budete oba dny trénovat? Je volná neděle, takže teď máte nezvyklé volno…

Myslím, že jsem to takhle měla i loni a že se mi to jednou sešlo i v Paříži. Není to úplně běžná situace, že máte na turnaji dva dny volno, nicméně jsem teď hrála každý den dost tenisu. Už z Eastbourne jedu na zápasové šňůře, takže jsem spíš pro to, abych zítra (v sobotu – pozn. red.) nehrála, ale nevím, co navrhne tým. Určitě tam bude nějaký lehký pohyb, ale asi bez rakety.