Nezvyklé bydlení v centru Londýna komplikuje život tenistům na Wimbledonu. Nemají čas na přípravu

Tenistky Karolína Plíšková a Tereza Martincová budou bojovat o postup do osmifinále ženské dvouhry Wimbledonu. Vzájemný zápas začne krátce po poledni a tedy po jedenácté hodině dopoledne londýnského času. Právě brzké začátky duelů výrazně ovlivňují přípravu na utkání a třeba v případě jiné české hráčky Karolíny Muchové to mělo nepřímý dopad na drobnější zranění. Wimbledon 9:59 2. července 2021

„Rychle jsem zabrzdila a trochu se mi povolila ponožka a noha v botě, takže mi praskl nehet na palci. Mám zlomený nehet. Teď mám den k dobru, což je super na to dát to dohromady,“ popisuje Karolína Muchová Radiožurnálu své zranění z minulého zápasu proti Italce Giorgiové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nezvyklé bydlení v centru Londýna komplikuje život tenistům na Wimbledonu. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

A přiznává, že mu mohla předejít. „Určitě se dá preventivně zatejpovat prsty. Jak jsem teď hrála první rundy, tak musíme strašně brzo vstávat. Jezdíme hodinu na kurty. Je hodně těžké všechno stihnout. Takže jsme to ani netejpovali a možná to byla maličká chyba,“ vypráví Karolína Muchová.

Tím, že letos tenisté bydlí z hygienických důvodů ve společném hotelu v centru a nemohou využívat okolní domy ve Wimbledonu jako dřív před koronavirovou pandemií, tak se jim výrazně zkracují časy na přípravu.

A nejvíc to cítí právě ve chvíli, kdy hrají takzvané první rundy, tedy zápasy od 11 hodin místního času. „Radši se rozehrávám o trochu dřív, abych měla delší čas na tejpy, sprchu a celkově na rozcvičku. Jenže tady to otvírají v 9.30 plus hodinu sem jezdí autobus, takže musíme nejpozději v osm vyjet, když bych si normálně v osm dávala snídani, kterou si bereme s sebou do busu. Je to takové všechno hrozně rychlé,“ popisuje někdy trochu bojové podmínky Karolína Muchová.

Ale o mnoho lépe na tom nejsou ani tenisté, kteří hrají o zápas později, což byl třeba poslední případ Kateřiny Siniakové. „Všichni s tím bojujeme, ale jsme nadšení, že hrajeme,“ usmívá se ale Kateřina Siniaková nadšená z toho, že může hrát nejslavnější tenisový turnaj, který loni kvůli koronavirové pandemii vůbec nebyl.