Wimbledonské ‚šílené pondělí‘ nabídne kompletní osmifinálový program včetně českého derby

Karolína Plíšková dokázala v létě roku 2016 na betonových kurtech v Cincinnati a v New Yorku ovládnout dvanáct zápasů v řadě. V těchto dnech tvoří pro změnu nejdelší sérii výher na travnatém povrchu. V součtu s minulým vítězným turnajem v Eastbourne porazila osm soupeřek za sebou.

„Cítím, že se tenisově posouvám, že to není úplná náhoda. Jsou tam věci, které se zlepšují,“ řekla Radiožurnálu Plíšková. Nejvýše nasazená česká hráčka se bude v osmifinále travnatého grandslamu snažit prodloužit úspěšnou sérii v duelu s krajankou, která pro změnu ještě nikdy ve Wimbledonu neprohrála.

„Bude to těžké, ale těším se. Jsem ráda za to, co jsem zatím uhrála, cokoliv dalšího už půjde jen do plusu,“ těší se ze své pozice Karolína Muchová, která na osmifinále dosáhla hned při svém premiérovém startu na londýnském grandslamu. Aby si své maximum ještě vylepšila, potřebuje porazit krajanku, se kterou prohrála na začátku roku v prvním kole Australian Open.

„V Melbourne to z mé strany nebyl úplně nejlepší zápas, ale ona hrála výborně a potvrdila roli favoritky. Neměla jsem vůbec šanci,“ přiznala Muchová.

Kvitová bude před osmifinále odpočívat

Zápas Karolín Muchové a Plíškové umístili pořadatelé ve Wimbledonu na dvorec číslo dva a jako druhý v pořadí by tam mohl začít někdy kolem druhé hodiny odpoledne.

Barbora Strýcová bude hrát proti Belgičance Mertensové od dvanácti hodin na kurtu číslo dvanáct. Petra Kvitová nastoupí proti domácí Johanně Kontaové na centrálním dvorci hned po skončení zápasu mužské dvouhry Nadal–Sousa. Program na největším wimbledonském kurtu začíná ve dvě hodiny odpoledne.

„Jsem ráda, že jsem zvládla první týden. Uvidíme, co se stane dál, ale už další soupeřka bude hrozně těžká,“ řekla Petra Kvitová, která při prostřední wimbledonské neděli drží tradici a kvůli léčbě natrženého svalu na levém předloktí nechodí na rozdíl od ostatních tenistek ve dni volna mezi zápasy trénovat.

„Neděle je asi od toho, že se nic nedělá, takže se toho asi budu držet. Ale udělám si určitě alespoň nějakou kondičku, cvičení, protože tělo musí neustále nějakým způsobem jet,“ usmála se dvojnásobná vítězka travnatého grandslamu.

Mimochodem, Kvitová v Londýně naposledy triumfovala v roce 2014. V té době byly v osmifinále také čtyři české singlistky.