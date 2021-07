Jsem ve skvělé formě, chci získat Grand Slam, přiznal Djoković. Do letošní sbírky mu chybí jen US Open

Novak Djoković vyhrál potřetí za sebou mužskou dvouhru Wimbledonu, získal svůj dvacátý grandslamový titul, a právě v počtu velkých trofejí vyrovnal rekordy Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Srbský tenista a nejlepší hráč současnosti porazil v londýnském finále Itala Mattea Berrettiniho 3:1 na sety a stále má šanci na zisk kalendářního Grand Slamu. Londýn 13:08 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský tenista Novak Djoković slaví triumf na Wimbledonu | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

Matteo Berrettini, který hrál své první grandslamové finále, vydřel první set a držel se, co mohl. Nakonec ale pogratuloval k výhře šampionovi, tak jako to před ním museli udělat i další zástupci nastupující generace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Světová jednička Novak Djoković má stále šanci na zisk Grand Slamu. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Ano, ještě jednou a znovu, byl jsi skvělý,“ mohl Berrettini narážet i na poslední grandslamové výhry Djokoviće, který ve finále Australian Open přehrál Daniila Medveděva z Ruska, na Roland Garros Řeka Stefanose Tsitsipase a teď „italské kladivo“, ke kterému Djoković svého soupeře po velké bitvě přirovnal.

Djoković nedrtí soupeře fyzickou silou. Stále má vynikající pohyb, samotnými hráči je označovaný za nejlépe returnujícího tenistu, nad soupeři mívá v drtivé většině mentální převahu. I díky nasbíraným zkušenostem.

Zhruba tři roky zpátky si prý začal o něco víc uvědomovat, že může dosáhnout rekordu v počtu týdnů na pozici světové jedničky, což byl primární cíl. A také se dotáhnout na Rogera Federera a později i Rafaela Nadala, kteří 20 grandslamových titulů nasbírali před ním.

Z bouřlivé atmosféry do ticha. Karolínu Plíškovou čeká na po Wimbledonu na olympiádě velká změna Číst článek

„Musím Rafovi a Rogerovi složit poklonu, jsou legendy našeho sportu a dva nejdůležitější hráči, kterým jsem ve své kariéře čelil,“ řekl Djoković. „Je to za posledních deset let úžasná jízda a snad tady nekončí."

Srbského tenistu čeká letos ještě jedna velká výzva. Pokud se mu podaří vyhrát i US Open v New Yorku, bude prvním mužem po Rodu Laverovi, který by dokázal vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje v jednom kalendářním roce. Legendárnímu Australanovi se to povedlo hned dvakrát, v letech 1962 v amatérské éře a pak i v roce 1969 mezi profesionály.

„Jsem ve skvělé formě, hraju výtečně a získat Grand Slam je aktuálně mojí hlavní prioritou,“ konstatoval rodák z Bělehradu.