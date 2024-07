Krejčíková se na Wimbledonu probojovala do třetího kola, Siniaková i Brenda Fruhvirtová končí

Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu do třetího kola. Jednatřicátá nasazená česká tenistka zdolala Katie Volynetsovou z USA 7:6, 7:6. Její bývalá deblová partnerka Kateřina Siniaková naopak nedotáhla po úvodním „kanáru“ obrat a s Julií Putincevovou z Kazachstánu prohrála 0:6, 6:4, 2:6. Při své premiéře v All England Clubu do třetího kola neprošla ani sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová, Španělce Paule Badosaové podlehla 4:6, 2:6.

