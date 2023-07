Strýcová začala svůj poslední Wimbledon výhrou, dál jde i Vondroušová. Martincová a Fruhvirtová končí

Tenistky Barbora Strýcová a Markéta Vondoušová postoupily do 2. kola Wimbledonu. Sedmatřicetiletá Strýcová porazila v rámci svého rozlučkového turné Belgičanku Marynu Zanevskou 6:1, 7:5, Vondroušová zdolala Američanku Payton Stearnsovou 6:2, 7:5. Tereza Martincová prohrála s Argentinkou Nadiou Podoroskou 6:3, 6:7, 4:6. Kvůli zranění levé nohy odstoupila Linda Fruhvirtová, jež duel s Chorvatkou Petrou Martičovou vzdala za stavu 5:7, 7:6, 1:4. Aktualizujeme Londýn 14:03 3. 7. 2023 (Aktualizováno: 19:31 3. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová | Foto: Alastair Grant | Zdroj: ČTK / AP

„Po utkání se mi draly do očí slzy. Nevěděla jsem, co mám dělat. Bylo to hrozně emotivní,“ řekla novinářům Strýcová. „Pak už jsem to nevydržela a pod ručníkem jsem začala brečet. Nebylo to navenek úplné wow! Ale uvnitř to bylo absolutní wow,“ doplnila.

Strýcová se vrátila do Wimbledonu poprvé od triumfu ve čtyřhře v roce 2019, kdy se dostala také do semifinále singlu. Bývalá světová jednička v deblu hrála naposledy Grand Slam na Australian Open 2021. Do hlavní soutěže v All England Clubu se 623. hráčka světa dostala po mateřské pauze díky chráněnému žebříčku.

Zápas proti proti 88. hráčce světa Zanevské začala Strýcová výborně a vedla 3:0. O osm let mladší soupeřce nedovolila v prvním setu jediný brejkbol a vyhrála jej za 25 minut.

V šesté hře druhého setu Belgičanka získala brejk a utekla do vedení 5:2. Strýcová si nechala ošetřit pravou nohu a po pauze se jí podařil obrat. Vyhrála dalších pět her za sebou a využila při servisu první mečbol. Pomohla si pěti esy a zahrála 19 vítězných míčů. Zanevská doplatila na sedm dvojchyb a 25 nevynucených chyb.

„Jsem strašně ráda, že jsem se zvedla ze stavu 2:5. Hrála jsem pasivně, krátce a pomalu. Bolí mě prst, jak jsem uklouzla. Pak jsem vybojovala její servis, což mě nakoplo a ona šla hrozně dolů. Hodně mi na tom záleží. Je to můj poslední Wimbledon. Chci, aby to bylo hezký a dopadlo to fajn,“ uvedla Strýcová, která vyzve v dalším utkání turnajovou třiadvacítku Polku Magdu Linetteovou, nebo Švýcarku Jil Teichmannovou.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyrovnala postupem do 2, kola wimbledonské maximum z roku 2021. Vloni na turnaji chyběla kvůli zranění ruky. Proti Stearnsové udělala 13 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 25. První set vyhrála rodačka ze Sokolova díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě sice nedopodávala zápas za stavu 5:4, o chvíli později však už nezaváhala a využila při servisu první mečbol. V dalším kole vyzve turnajovou dvanáctku Rusku Veroniku Kuděrmětovovou.

Martincová ztratila vedení

Slibně rozehraný zápas ztratila v 1. kole Tereza Martincová, která první set s Nadiou Podorskou vyhrála 6:3. Druhý set ale ztratila v tie-breaku a závěrečnou sadu prohrála 4:6.

Loučí se i osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, která hrála s favorizovanou Chorvatkou Petrou Martičovou. Česká tenistka se v tie-breaku vynutila třetí set, v něm ale za stavu 1:4 kvůli zdravotním problémům utkání skrečovala.

Z českých tenistek půjde v pondělí do akce ještě čerstvá vítězka turnaje v Bad Homburgu Kateřina Siniaková, která narazí na turnajovou čtyřiadvacítku Čeng Čchin-wen z Číny. Nasazená dvaatřicítka Marie Bouzková by se měla utkat se švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou.

Wimbledon - 1. kolo dvouhry Muži:

Rubljov (7-Rus.) - Purcell (Austr.) 6:3, 7:5, 6:4., Musetti (14-It.) - Varillas (Peru) 6:3, 6:1, 7:5. Ruud (4-Nor.) - Lokoli (Fr.) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3, Broady (Brit.) - Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5, Wolf (USA) - Couacaud (Fr.) 7:5, 6:3, 7:6 (7:4), Moutet - Gasquet (oba Fr.) 6:3, 7:5, 7:5, Munar (Šp.) - Isner (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Ženy:

Strýcová (ČR) - Zanevská (Belg.) 6:1, 7:5, Parksová (USA) - Friedsamová (Něm.) 6:4, 6:3, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:4), 6:4., Martičová (30-Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:7 (5:7), 4:1 skreč, Podoroská (Arg.) - Martincová (ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Pegulaová (4-USA) - Davisová (USA) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3, Bogdanová (Rum.) - Samsonovová (15-Rus.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Azarenková (19-Běl.) - Jüe Jüan (Čína) 6:4, 5:7, 6:4, Parryová (Fr.) - Dartová (Brit.) 6:7 (4:7), 6:0, 6:4, Bucsaová (Šp.) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Vondroušová (ČR) - Stearnsová (USA) 6:2, 7:5, Kasatkinová (11-Rus.) - Dolehideová (USA) 6:1, 6:4, Fernandezová (Kan.) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 4:6, 6:4, Burrageová (Brit.) - McNallyová (USA) 6:1, 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Hunterová (Austr.) 6:3, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1.