‚Kurty máme sto metrů od domu.‘ Přesto dle Josefa Muchy nebylo jisté, že si Karolína vybere zrovna tenis

Dvě velké akce v Česku z ní udělaly zase o něco lepší a známější hráčku. V Prostějově nedávno pomohla fedcupovému týmu k vítězství v baráži nad Kanadou. V pražské Stromovce na turnaji WTA si svými výsledky poprvé v kariéře zajistila účast v elitní stovce světového žebříčku a ve čtvrtek také premiérovou účast v semifinále turnaje WTA. To vše k radosti nejbližších, kteří mohou talentovanou tenistku Karolínu Muchovou podporovat přímo v hledišti.

Josef Mucha střílel góly za olomouckou Sigmu i v evropských pohárech, ale tenkrát mu ještě nemohly chodit sms zprávy na telefon jako v dnešní době. Displej má teď často plný upozornění. Gratulací přibývá, vždyť jeho dcera Karolína Muchová je stále lepší tenistkou. To ale také znamená, že fandění a sledování zápasů přímo v hledišti je pro rodinu složitější a domácí akce oproti minulosti vzácnější.

„Samozřejmě když hraje někdy třeba ve tři hodiny ráno, tak se ani nespí,“ přiznává Josef Mucha. A to byl třeba případ letošního Australian Open nebo loňského US Open, kde Karolína Muchová vyřadila někdejší světovou jedničku Muguruzaovou ze Španělska. Právě tento zápas proslavil olomouckou rodačku zatím zřejmě nejvíc, ale její, pro ženský okruh netypickou pestrou hru, obdivovali tenisoví fanoušci už mnohem dřív. Třeba když v roce 2014 vyhrála Pardubickou juniorku a pro Radiožurnál ji tehdy pochválil i slavný trenér Nick Bollettieri.

Ovšem, když byla Karolína malá, tak nebylo jasné, že si vybere zrovna tenis. Jak její otec přiznává, sportů, kterým postupně se věnovala jako malá, byla spousta a šly jí: „Má cit pro míč. Vlastně všechny míčové sporty, ať už to je basketbal nebo házená, jí jdou a myslím si, že i v tenisu to tak je.“

„Myslím si, že jiný sport by jí taky šel, ale tenisové kurty máme 100 metrů od domu. Začalo ji to bavit, začala trénovat častěji a častěji a čím dál tím víc a už to tak zůstalo. Ze začátku byla z holek skoro nejmenší, ale později, kolem 15, 16 let se vytáhla,“ vzpomíná na začátky své dcery Josef Mucha.

„Jsem ráda za ten krok, že jsem se tam dostala, ale určitě mám vyšší cíle. Mám ale ještě stále velký prostor na zlepšování,“ říká Karolína Muchová k propracování se do elitní stovky, své první velké kariérní mety.