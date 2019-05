Petra Kvitová vykročila za svým čtvrtým madridským titulem, Kateřina Siniaková v prvním kole vypadla

První překážku na cestě za čtvrtým titulem na oblíbeném turnaji v Madridu Petra Kvitová zdárně překonala. Druhá tenistka světového žebříčku porazila Američanku Sofii Keninovou 6:1, 6:4 a drží si stoprocentní letošní bilanci na antuce. Před týdnem totiž Kvitová vybojovala trofej ve Stuttgartu, již 27. v kariéře. Madrid 22:48 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Dvacetiletou Keninovou zdolala Kvitová podruhé, loni to bylo v Miami na betonu ve třech setech. Tentokrát si pomohla devíti esy a bodem ze servisu. Zápas ukončila po 77 minutách. Ve druhém kole se utká buď s krajankou Barborou Strýcovou, nebo s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou, jež má za sebou úspěšnou kvalifikaci.

Madridský turnaj je pro devětadvacetiletou Češku nejúspěšnějším na okruhu WTA. Šampionkou se tam stala loni i v letech 2011 a 2015. Petra Kvitová je zatím nejúspěšnější tenistkou této sezony. Jako jediná totiž dokázala vyhrát dva tituly.

V sobotu nastoupila do prvního kola turnaje v Madridu také Kateřina Siniaková. Rodačka z Hradce Králové ale nezaskočila loňskou finalistku Kiki Bertensovou. Se sedmou nasazenou Nizozemkou prohrála 3:6, 2:6 a na turnaji tak skončila. Do Španělska se česká tenistka přesunula z pražského turnaje WTA ve Stromovce, kde postupem do čtvrtfinále alespoň na chvíli přerušila letošní singlové trápení.