Důvod úspěchu Vondroušové v Americe? ‚Ideální povrch,‘ myslí si bývalá tenistka Kleinová

Hned tři české tenistky postoupily v Miami mezi nejlepší osmičku. Petra Kvitová se může po turnaji stát světovou jedničkou. Nejvyšší umístění v žebříčku WTA si už v Americe vylepšila Markéta Vondroušová, kterou čeká ve čtvrtfinále duel proti krajance Karolíně Plíškové. Praha 22:00 26. března 2019

„Game, set, match Vondrousova,“ slyšela od rozhodčích už třináctkrát v tomto roce tenistka Markéta Vondroušová. Naposledy v Miami porazila ve dvou setech Němku Mariovou a postoupila do čtvrtfinále.

„Tenhle zápas na mě byl hodně pozdě a chce se mi už fakt spát! Bojuji, o každý míč, fifteen, game. Nic nevypustím a v tom budu pokračovat,“ napsala Markéta Vondroušová na své facebookové stránce po zápase s Němkou Mariovou, který skončil až po půlnoci. Teprve devatenáctiletá česká tenistka si po Indian Wells zahraje mezi nejlepší osmičkou také v Miami.

„Myslím si, že je už úplně uvolněná a ví, že se jí výlet do Ameriky povedl. Vypadá to, že je Markéta zdravá, pořád ji něco netrápí, nebolí. Předtím, než odjela, měla dobrou sérii tréninků v Praze na Štvanici,“ říká bývalá tenistka Sandra Kleinová. Podle té Vondroušové vyhovují povrchy, na kterých se turnaje v Americe hrají.

„Je to středně rychlý beton, ideální povrch, na kterém to skáče dostatečně vysoko. To znamená, že Markéta, se svým citem pro míč, si s tím umí hrát. Není to tak moc rychlé, aby nestíhala vymýšlet a hrát svoje kraťasy a měnit rytmus hry. Je to tedy ideální rychlost kurtů,“ myslí si Kleinová.

Další soupeřkou Markéty Vondroušové v Miami bude krajanka Karolína Plíšková, se kterou se utká na profesionálním okruhu poprvé v kariéře.

„Myslím si, že to rozhodne psychika. Spíš bych ale řekla, že je favoritkou Karolína, protože má hru na to, aby Markétu nepustila úplně do toho hraní si. Aby jí tlačila třeba už od servisu, že se Markéta nebude mít šanci tolik dostat k finesám. Vondroušová je ale ta, která nemá co ztratit. Mohl by to být hezký zápas, protože to jsou dva úplně odlišné styly, které hrají,“ tvrdí bývalá tenistka Sandra Kleinová před českým čtvrtfinále v Miami mezi Markétou Vondroušovou a Karolínou Plíškovou.

Obě hráčky budou moct fanoušci vidět na vlastní oči také na turnaji v Praze na přelomu dubna a května.