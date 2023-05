Umím se kousnout na velkých turnajích, těší tenistku Bejlek po postupu do hlavní fáze Roland Garros

Sedmnáctiletá Sára Bejlek zdolala v kvalifikaci na grandslamu Roland Garros Slovenku Viktóriu Hrunčákovou a postoupila do hlavní fáze soutěže. Pro českou tenistku jde o třetí úspěšnou grandslamovou kvalifikaci v řadě po loňském US Open a letošním Australian Open. Krátce po utkání poskytla rozhovor pro Radiožurnál Sport. Paříž 17:53 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sára Bejlek zvládla kvalifikaci a zahraje si hlavní soutěž prestižního grandslamu Roland Garros | Zdroj: Profimedia

Už potřetí za sebou jste zvládla grandslamovou kvalifikaci, jaký je váš recept?

Nevím. Hraje se mi tady příjemně, jako na všech grandslamech a jsem ráda, že se umím kousnout na velkých turnajích. Určitě je to i díky týmu, který tomu napomáhá.

Co bylo v zápase nejtěžší?

Jsem ráda, že těžké okamžiky v zápase zvládám dobře a to mi pomůže i do budoucna.

V loňském roce se vám tady hodně dařilo, pomáhají vzpomínky?

Vždy když jdeme kolem nějakého kurtu, tak si vzpomeneme, co se tam odehrálo. Je to krásné tu být podruhé. Loni jsem tady hrála juniory a malé děti, tak je to trochu jiné.

Jakou soupeřku si přejete do 1. kola hlavní soutěže?

Chtěla bych dostat někoho, s kým budu mít šanci vyhrát. To jsem v Americe a Austrálii neměla.