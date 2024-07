Šestnáctiletá Samson otočila duel s Ruskou a na turnaji v Praze je v semifinále, raduje se i Nosková

Tenistky Linda Nosková a Laura Samson postoupily na turnaji WTA v Praze do semifinále dvouhry. Loňská finalistka Nosková porazila na antuce ve Stromovce za hodinu a osm minut Němku Ellu Seidelovou 6:1, 6:3. Šestnáctiletá Samson otočila duel s ruskou kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou a po vítězství 2:6, 6:3, 7:5 si posunula při premiérové účasti na turnaji WTA osobní maximum. Praha 20:49 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Samson | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Do finále čtyřhry postoupily Barbora Krejčiková s Kateřinou Siniakovou. Turnajové jedničky porazily australsko-turecký pár Priscillu Honovou a Zeynep Sönmezovou 6:4, 6:1 a po odstoupení semifinálových soupeřek Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i mají jistotu zápasu o titul.

Rituály za mě dělali trenéři. Královské rodiny se nesmíte dotknout, říká šampionka Krejčíková Číst článek

Tchajwanská dvojice, která plnila roli nasazených trojek, vzdala kvůli zranění ramene Sie Šu-wej.

Tenistka domácího TK Sparta Praha Samson, která na turnaji startuje na divokou kartu, otočila zápas podruhé za sebou a navázala na předchozí „skalp“ nasazené dvojky Kateřiny Siniakové.

Duel zakončila po dvou hodinách a 40 minutách, kdy využila sedmý mečbol. V boji o finále se utká s turnajovou šestkou Magdalenou Frechovou z Polska.

Lucky number 7 🍀



The three set thrillers keep coming in Prague! This time home hope Laura Samson outlasts Selekhmeteva.#LPO2024 pic.twitter.com/Tl1lNU3zVR — wta (@WTA) July 24, 2024

„Zní to moc dobře, mám z toho hroznou radost. Myslím, že jsem ten zápas vydřela. Byl to fakt těžký zápas, každé utkání tady bylo těžké. A mám hroznou radost," řekla novinářům Samson. "Byla jsem odvážná. Prostě jsem se toho nebála a šla do toho jako vždycky. I na ty důležité míče jsem tam zvládla zahrát winner,“ doplnila.

Samson přišla o první set kvůli dvěma ztraceným servisům. Ve druhé sadě si vzala za stavu 2:1 pauzu na ošetření levé nohy a od té doby se jí začalo dařit na returnu. Soupeřku třikrát brejkla a vývoj srovnala.

V rozhodujícím třetím setu vedla díky dalším třem brejkům 5:3. Poprvé ale duel nedopodávala, v desátém gamu neproměnila tři mečboly. Vzápětí ale získala podání Selechmetěvové znovu a při servisu si vypracovala další čtyři možnosti. Při posledním mečbolu už uspěla.

Nosková bez ztráty setu

Nasazená jednička Nosková zvládla utkání proti Seidelové bez výrazných potíží a dál jde turnajem bez ztráty setu. O servis přišla jen jednou, sama o něj soupeřku, které patří ve světovém žebříčku 150. místo, připravila pětkrát. Zaznamenala také sedm es.

„Hraje se mi tu dobře. Ani tu nemám nějaký nedostatek, který někdy na kurtu cítím. Samozřejmě bych uvítala i trochu těžší zápasy, abych si vyzkoušela nějaké jiné věci, ale myslím, že zítra to bude dostatečně těžké,“ uvedla Nosková.

ACE 💥



No.1 seed Linda Noskova drops 4 games to secure her place in the semifinals!#LPO2024 pic.twitter.com/1NvnsLHk3b — wta (@WTA) July 24, 2024

V boji o finále ji čeká Polka Magda Linetteová. „Je to hlavně antuková hráčka a spíše obrannějšího typu. Když ale do toho budu chodit a snažit se zkrátit hru, tak si myslím, že budu mít větší šanci,“ podotkla Nosková.

Set na turnaji zatím neztratily ani Krejčíková a Siniaková, které pojaly společnou účast jako generálku před startem na olympijských hrách v Paříži, kde budou obhajovat tři roky staré zlato z Tokia.

Duel proti Honové a Sönmezové vyhrály rovněž za 68 minut a po odstoupení tchajwanského páru Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i mají jistotu finále.

V něm mohou narazit na Lucii Šafářovou a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Ty ve čtvrtek čeká semifinále proti italsko-belgické dvojici Camilla Rosatellová, Kimberley Zimmermannová.