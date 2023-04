Je fajn tady mít rodinu. Zašli jsme i na fotbalový Real, popisuje volno mezi zápasy tenistka Fruhvirtová

Už potřetí v roce mohou mít tenistky Linda a Brenda Fruhvirtovy podobný program. Po Australian Open a Miami jsou spolu talentované sestry také v Madridu. Mladší Brenda tam dostala divokou kartu od pořadatelů, a proti Rusce Kalinské odehrála zatím nejvyrovnanější utkání v hlavní soutěži některého z turnajů elitního okruhu WTA. Linda Fruhvirtová Radiožurnálu Sport prozradila, jak s rodinou tráví volný čas mezi zápasy. Madrid 10:40 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Linda Fruhvirtová se ve 2. kole turnaje v Madridu střetne s Jelenou Ostapenkovou | Zdroj: Profimedia

Když o necelé dva roky mladší Brenda Fruhvirtová nastupovala na kurt ke svému zápasu proti Rusce Kalinské, Linda zrovna dotrénovala. Svůj první duel už měla úspěšně za sebou a v Madridu se tak připravovala na další.

„Po loňském roce, kdy jsme neměly žádný, nebo jen jeden stejný turnaj, tak je příjemné, že teď společných turnajů máme víc,“ vypráví stále ještě sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová o rodinném setkání, která jsou na okruhu stále ještě vzácná.

I vzhledem k různým žebříčkům a věku mladší Brendy, která může odehrát jen omezený počet turnajů mezi dospělými.

„Vážíme si společně stráveného času i s mamkou a taťkou. Přes den jsme dlouhou dobu na kurtech, ale zajdeme si třeba na jídlo. Určitě nehrajeme nějaké společenské hry, protože si myslím, že jsme stmelené dost. Fungujeme normálně a jsem moc ráda za to, že tu můžeme být celá rodina. Byli jsme se podívat i na fotbalový Real Madrid, protože to bylo kousek od hotelu,“ říká mladá česká tenistka.

Cenné zkušenosti

Linda Fruhvirtová je teď kolem padesátého místa na světě, v žebříčku hráček do osmnácti let pořadí vede, právě před svou mladší sestrou Brendou. Největší turnaje už hraje Linda pravidelně a pořadatelé jí často dávají na velké kurty.

„Areál je moc pěkný. Hned první kolo na centrkurtu jsem si moc užila. Každý zápas na tak velkém kurtu je pro mě cenná zkušenost.“

Nedávno při turnajích v Americe testovala spolupráci se známým nizozemským koučem Svenem Groeneveldem, který v minulosti pomáhal i největším hvězdám jako například Monice Selešové, Carolině Wozniacké či Marii Šarapovové.

„Říká se tomu zkouška, ale rozhodli jsme se nepokračovat. V mém věku to byla určitě dobrá zkušenost, protože poznávám, co potřebuji. Úplně to moc neprožívám,“ vypráví o své zkušenosti Linda Fruhvirtová.

Česká hráčka se v madridském areálu Caja Mágica připravuje na duel druhého kola proti Ostapenkové z Lotyšska, sestra Brenda v úvodním utkání těsně podlehla Rusce Kalinské, ale i tak ještě rodina vydrží nějakou dobu pohromadě. Obě sestry si společně zahrají na turnaji i čtyřhru.