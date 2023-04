Strýcová vybojovala po mateřské pauze první výhru. Ve čtyřhře uspěla s parťačkou Su-Wej

Česká tenistka Barbora Strýcová se po více než dvou letech vrátila k tenisovým zápasům na profesionálním okruhu a už se raduje z první výhry po mateřské pauze. Společně s Sie Su-Wej z Tchaj-wanu porazila na turnaji v Madridu krajanky své spoluhráčky sestry Chan 1:6, 6:2 a 10:3. Madrid 15:48 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová a Sie Šu-wej | Zdroj: Profimedia

V úterní dvouhře Barbora Strýcová sice prohrála s Italkou Elisabettou Cocciarettovou 0:2 na sety, ale na první vítězství po dlouhé pauze nemusela čekat dlouho. V prvním kole čtyřhry uspěla s kolegyní Sie Su-Wej z Tchaj-wanu.

„Po tomto zápase se cítím skvěle, každopádně každá výhra je důležitá. Zvlášť když jsme v deblu měly těžký los. Po tak dlouhé době, co jsme spolu se Su-Wej nehrály, bylo náročné se do toho znovu dostat. Navíc proti tak těžkým soupeřkám,“ okomentovala pro Radiožurnál Sport česká tenistka.

Do osmifinále Strýcová s týmovou kolegyní postoupila přes sestry Chan, i když v prvním setu uhrály jediný gam. „V prvním setu jsme se rozkoukávaly, což se dalo očekávat. Jsem až překvapená, jak jsme zápas otočily. Hrály jsme náš tenis, který jsme hrály dřív. Už v neděli nás čeká další kolo. Budeme si to užívat a uvidíme, jak to půjde dál,“ hlásí Strýcová.

V nedělním osmifinále nastoupí Strýcová se Su-Wej proti páru Sutjiadiové a Katové. Zápas v Madridu začíná v 11.00.

Obrovská gratulace @BaraStrycova k 1. výhře po návratu. 2x Chan jsou velmi silný pár mimochodem:) pic.twitter.com/ZuwPBC6dSd — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) April 29, 2023