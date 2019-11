Sedí mi jako člověk, říká Plíšková o Halepové, se kterou se utká na Turnaji mistryň o semifinále

Karolína Plíšková má stále šanci, že svou nejlepší sezonu zakončí největším výsledkem. I když na tenisovém Turnaji mistryň v čínském Šen-čenu bojuje s pomalým povrchem a vyhlášenými obranářkami. S jednou z nich se utká v pátek od 13.00 v posledním utkání Fialové skupiny. Bude jí loňská vítězka Roland Garros a šampionka z letošního Wimbledonu Rumunka Simona Halepová. Šen-čen/Čína 12:27 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

I na Turnaji mistryň v Šen-čenu je z hlediště slyšet typické skandování rumunských fanoušků „Simona, Simona“. I když není tak mohutné jako v Evropě. Popularita Simony Halepové je ale ohromná, po triumfu ve Wimbledonu zaplnili příznivci tenistky v Rumunsku celý fotbalový stadion. „To se právě tamním fotbalistům nemůže podařit,“ glosovali to tehdy někteří reportéři a příznivci hráčky, která je dost oblíbená i na ženském profesionálním okruhu WTA.

„Já si jí vážím, že je taková, že když chceme, tak se bavíme. Přijde mi to s ní takové nenásilné. Mám k ní respekt, protože si myslím, že je normální. Není na okruhu moc holek, které by byly úspěšné a zároveň, i když se mnou prohrají nebo mě porazí, tak by byly stále stejné. Se Simonou to tak je a jsme schopné jít spolu na trénink a chovat se stále stejně, i když se třeba stane něco na kurtu nebo tak. Přijde mi v tom docela lidská a mám ji ráda, sedí mi jako člověk,“ říká Karolína Plíšková, i když jen těžko může mít ráda styl soupeřky, která skoro každý míč vrátí zpátky do kurtu.

Jako malá běhala Simona Halepová často po pláži v Constantě, odkud pochází a často trénovala v písku, jak o tom vyprávěla po grandslamovém triumfu ve Wimbledonu. A také proto je nyní vynikající atletkou a jenom těžko zdolatelnou soupeřkou.

I Karolína Plíšková se o tom několikrát přesvědčila. A trvalo jí celkem dlouho, než Simonu Halepovou dokázala porazit. Přesto má s rumunskou obranářkou stále negativní bilanci, protože vyhrála jen tři z deseti vzájemných zápasů. Česká tenistka je ale i tak šťastná za šanci bojovat v těžké skupině a na pomalém povrchu o semifinále Turnaj mistryň.

„Šance tam určitě budou. Párkrát jsem ji porazila, ne sice hodněkrát, ale myslím si, že je to hratelné a stále je šance dostat se dál,“ těší se na přímý souboj o poslední semifinálovou pozici na Turnaji mistryň Karolína Plíšková.