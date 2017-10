Začíná Turnaj mistryň. V sázce je krom prestiže i pozice světové jedničky

Rumunka Simona Halepová je zatím poslední světovou jedničkou vyrovnané sezóny. V konferenčním sálu hotelu, ve kterém hráčky bydlí, představila šedé sportovní šaty a také pocity, které poprvé v kariéře zažívá.

„Je to skvělý pocit, jsem nadšená z toho, že jsem tady v pozici světové jedničky. Je úžasné, že se mi to povedlo, ale jinak se toho moc nemění a musím ještě více makat, abych si tu pozici udržela. Ale ten moment si teď užívám. Uvidíme, co přijde,“ říkala natěšeně.

Simona Halepová je jednou z velkých favoritek turnaje, vzhledem k pomalejšímu povrchu, na kterém se v singapurské hale hraje, možná tou úplně největší, Přestože bodové rozdíly mezi nejlepšími tenistkami nejsou nijak velké, právě rumunská tenistka má nejblíže k tomu, aby byla světovou jedničkou i na konci roku. Ale pozice je to lákavá i pro ostatní, a to hlavně pro Španělku Muguruzaovou i Karolínu Plíškovou, které už v čele žebříčku v minulých měsících byly.

„Samozřejmě by bylo hezké skončit sezonu jako jednička. Nějakou dobu by mě totiž nikdo nemohl předběhnout, bylo by tedy pěkné tou jedničkou skončit. Ale není to pro mě hlavní. Cílem je pro mě vyhrávat turnaje a teďka třeba vyhrát i Turnaj mistryň. Tím žebříčkem, tím, že na sebe máme málo bodů, se to podle mě může otočit ještě třikrát. Uvidíme, jak to dopadne na konci turnaje. Je to hrozně vyrovnaný,“ myslí si Karolína Plíšková.

Vždyť podobně dynamicky se pořadí v čele žebříčku v této sezóně bez Američanky Sereny Williamsové často vyvíjelo. „Říkala jsem to už na začátku roku, když jsem slyšela, že je Serena těhotná. Každý turnaj je teď otevřený, vidíme to i na grandslamech, každý z nich měl jinou vítězku. Měli jsme už hodně světových jedniček, nikdo teď není tak dominantní jako Serena. To je jisté,“ říká Simona Halepová, která do Turnaje mistryň vstoupí v pondělí.

V neděli budou hrát tenistky skupinu, ve které je i Karolína Plíšková. Nejlepší česká singlistka se představí fanouškům ve zdejší hale hned v zahajovacím duelu s Američankou Venus Williamsovou od 11 hodin středoevropského času.