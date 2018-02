Zahrála si s Federerem, porazila obě sestry Williamsovy. Češky čeká i Švýcarka se slovenskými kořeny

Je švýcarskou tenistkou, má předky z Československa a není to slavná Martina Hingisová. Asi už tušíte, že jde o Belindu Bencicovou, která je teď v Praze. Někdejší juniorská světová šampionka bude zřejmě nejsilnější soupeřkou českého týmu ve fedcupovém utkání 1. kola elitní světové skupiny. Praha 14:02 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarská tenistka se slovenskými kořeny Belinda Bencicová. | Foto: Reuters, USA Today Sports

Říkává o sobě, že je Švýcarka, která je hrdá na svůj slovenský původ. A tedy i na svého dědečka Ivana, který hrával v šedesátých letech hokej za Slovan Bratislava v týmu s legendárním hokejistou Jozefem Golonkou.

Ale i na své vlastní sportovní úspěchy může být Belinda Bencicová pyšná. Tak například, je jednou z mála tenistek světa, které dokázaly v singlových zápasech porazit obě americké sestry Williamsovy. A také má společný titul s Rogerem Federererm, se kterým triumfovala na Hopmanově poháru v Austrálii.

Opět v nejsilnější sestavě. Tenisový tým Plíšková, Kvitová, Strýcová a Šafářová si brousí zuby na Fed Cup Číst článek

„Byl to úžasný pocit. Velmi mě těšilo, že se tak snažil a motivoval mě. Občas jsme spolu i trénovali přes týden. Určitě jsem byla trochu nervóznější, když sledoval moje zápasy, ale líbilo se mi to a myslím si, že jsem se z týdne s ním mohla hodně naučit,“ přiznala Belinda Bencicová.

Bencicová se toho ale dost naučila i předtím. Byla juniorskou světovou šampionkou a dvojnásobnou grandslamovou vítězkou, ještě jako náctiletá i světovou sedmičkou mezi ženami, a teď v necelých jednadvaceti se po překonání problémů se zápěstím zase zvedá.

Holky měly zájem hrát, říká k nominaci na zápas proti Švýcarsku fedcupový kapitán Petr Pála Číst článek

„Hraje jinak než ostatní holky, blízko u čáry. Byla na operaci a od té doby se vrací ve velkém stylu. Já jsem viděla jeden její zápas na Hopman Cupu. Ve švýcarském týmu má teď asi největší formu,“ připomíná česká tenistka Petra Kvitová.

A vzhledem ke slovenskému původu má Bencicová kromě největší formy také nejblíž k českým tenistkám, které teď budou velkými soupeřkami.

„S Belindou se znám dobře. Strávily jsme spolu pár turnajů a je to hodná holka. Na ten zápas se těším, protože to je jedna z takové té špičky. Já ji pořád beru tak, že patří do té dejme tomu dvacítky. A ona je jedna z těch, se kterou jsem se na turnaji ještě nepotkala. Takových tenistek už moc není,“ těší se česká jednička Karolína Plíšková na případné setkání s tenistkou, které v kariéře pomáhala i maminka současné trenérky Švýcarek Martiny Hingisové Melanie Molitorová.