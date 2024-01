Zápas byl náročný, hráli jsme ho dlouho a byl hodně intenzivní, řekla Krejčíková po souboji s Hunterovou

„Zápas byl náročný, hrály jsme ho dlouho a byl hodně intenzivní. Úplně se pro mě na začátku nevyvíjel dobře. Jsem vlastně ráda, že tu teď sedím, že jsem vyhrála a dostala se do čtvrtého kola. Je super pocit, že jsem to dokázala vybojovat,“ řekla Krejčíková.

Prohrávala jste 0:1 na sety, hodně kritický okamžik nastal za stavu 15:40, kde jste zahrála na velké riziko. Je stále ve vás ta velká hráčka?

Já nevím, co jsem zahrála. Celý zápas jsem šla bod od bod. Když se mi první zápas nevydařil a viděla jsem statistiky, říkala jsem si, že musím něco změnit a takhle to nejde, že jí to takhle lehce nedám. Moment, kdy se to lámalo, byl zlomový a byla jsem ráda, když jsem druhý set urvala pro sebe. Ve třetím setu jsem Hunterovou donutila k více chybám a to vedlo k mému vítězství.

Jako vítězka jste napsala na kameru 12.45. Bylo to snad pro vás pozdě?

Spíš to bylo myšleno ve smyslu, že je jedno, jak dlouho tam budu, že nevadí jestli začnu včera a skončím dneska. Chtěla jsem říct, že jsem tady a chci bojovat. I když se mi nedaří, tak to nikdy nevzdám.

Do zápasu jste tedy vložila všechno?

Byla jsem nakonec ráda, že jsme hrály rychle a nastoupily brzo. Samozřejmě bych byla radši, kdybych zápas vyhrála ve dvou setech, to se mi bohužel nepodařilo. Jsem aspoň ráda, že jsem vyhrála aspoň ve třech.

Už za sebou máte mnoho singl a mix zápasů. Jak důležitou roli ve vaší kariéře hraje tento turnaj?

Mám Austrálii celkově ráda a myslím, že když vezmu všechno z grandslamů dohromady, tak tady je můj nejúspěšnější grandslam. I v minulosti jsem se sem hrozně těšila. Líbí se mi, že tu jsem hladová po vítězství.