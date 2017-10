Zápasy v noci a dlouhý spánek. Karolína Plíšková upravila v Singapuru svůj denní režim

Pracovní den tenistky Karolíny Plíškové se teď v Singapuru výrazně upravil i zkrátil. Česká hráčka se připravuje na svůj další zápas Turnaje mistryň, a protože k němu nastoupí až v pozdních večerních hodinách tamního času, upravuje kvůli tomu svůj denní režim. Singapur 15:43 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková po výhře nad Venus Williamsovou | Zdroj: Reuters

„Dneska jsem spala do dvanácti, takže jsem si už udělala přípravu na zítřek. Těžce se vstávalo na trénink, ale ten jsme měli až teď od tří, takže dobrý. Potřebovala jsem se trochu vyspat. Tím, že tady ten plán je prostě takový, tak se to ráno může protáhnout, to mi vyhovuje,“ přiznává pro Radiožurnál Plíšková, že pro ni den tentokrát začal jinou částí než obvykle.

Po vydařeném úvodním zápase s Venus Williamsovou ale neměla problém s usínáním a tak i příprava na druhý a klíčový duel skupiny s Garbině Muguruzaovou může být jednodušší. I ve srovnání s loňským rokem, kdy na Španělku shodou okolností také v pozdních večerních hodinách v Singapuru narazila.

„Loni to bylo hned první den, takže teď, když už mám za sebou jeden zápas, tak to pro mě bude možná trochu lepší, že jsem se včera dobře vyspala. Na pokoj jsme se dostali docela brzo, takže jsem zregenerovaná na zápas,“ je ráda tenistka.

„Bude to asi ten nejtěžší zápas ve skupině. Samozřejmě je tam ještě Ostapenková, to už může být třeba rozhodnuto. Do zápasu chci dát všechno, abych měla dvě výhry,“ potvrzuje své odhodlání česká hráčka.

Právě to by za příznivých okolností české tenistce zajistilo postup do semifinále ještě před závěrečným čtvrtečním duelem ve skupině s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

Karolína Plíšková Garbini Muguruzaovou už v kariéře dokázala několikrát porazit, poslední vzájemný duel v létě v Cincinnati sice prohrála, ale na Španělku tehdy narazila v době, kdy měla za sebou už dva zápasy v jediném dni.

„Já jsem i předtím to skóre měla hodně dobré. Asi to je stejné, teď je to 6:2, před tím to bylo 6:1. Určitě se nezměnilo nic v tom, jak já půjdu na kurt. Ten poslední zápas se mi sešel špatně a ona hrála dobře, ten turnaj i vyhrála,“ je přesvědčená Plíšková.

„Tohle je něco jiného. Možná bude mít v hlavě ten loňský rok, jak jsme hrály. Mně se hrálo dobře, já nemám proč jít na kurt nějak nejistě. Půjdu tam s tím, že mám velkou šanci vyhrát. Je to samozřejmě stále dobrá hráčka. Letos má úplně jiný rok, než měla loni,“ naráží Plíšková na letošní wimbledonský titul Španělky i vybojovanou pozici světové jedničky.

Tu Garbině Muguruzaová po US Open krátce obsadila právě na úkor české tenistky. Teď na Turnaji mistryň mají obě hráčky šanci dostat se do čela žebříčku znovu.

Úterní zápas napoví, která z nich k tomu může mít o něco blíž. Utkání začne zhruba v 15:30 českého času a Radiožurnál bude o něm přímo z místa průběžně informovat.