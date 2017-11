Životní vítězství. Bulhar Dimitrov při první účasti senzačně ovládl Turnaj mistrů. Ve finále porazil Goffina

Bulharský tenista nevstoupil do zápasu vůbec dobře. Ze třech brejků v úvodu zápasu dokázal získat jen jeden. Goffin ale postupně ztrácel jistotu na podání a za stavu 4:3 ztratil servis. Najednou se dostal Bulhar do vedení, které zužitkoval dalším brejkem, který znamenal konec setu 7:5.

Ve druhém setu rozhodla střední pasáž, Dimitrov svůj jediný brejkbol nevyužil, naopak Goffin v následujícím setu ano a po tomto úspěchu si vybojoval Belgický tenista rozhodující set.

V něm se ani jeden z tenistů dlouho nemohl dostat k brejku i přesto, že měl Goffin jednu příležitost a Dimitrov rovnou čtyři v úvodním gemu. Belgičan ztratil osudový gem na servisu při stavu 2:3. Šestadvacetiletý bulharský reprezentant dokázal potvrdit brejk. Při podání soupeře ještě tři mečboly neproměnil, při vlastním servisu už to ale dokázal.

Šestadvacetiletý Dimitrov si jako neporažený vítěz vydělal 2,549 milionu dolarů, přes 55,8 milionu korun. Sezonu ukončí poprvé jako třetí hráč světa.



Tenisový Turnaj mistrů v Londýně:

Dvouhra - finále:

Dimitrov (6-Bul.) - Goffin (7-Belg.) 7:5, 4:6, 6:3.

Grigor Dimitrov has become the first man for 19 years to win the #ATPFinals on his debut.



Report: https://t.co/AqixiQsPca pic.twitter.com/63LZpzaPCb