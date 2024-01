Více než 400 zabitých ukrajinských sportovců. Mohli soutěžit s ostatními, ale umírají při ruských útocích

Na počest sportovců, kteří zemřeli při útocích nebo při obraně Ukrajiny před ruskými vojáky, byl na jaře loňského roku ve spolupráci se Sportovním výborem Ukrajiny založen web s názvem Sportovní andělé, který mapuje a popisuje osudy zabitých atletů.

Stránky se postupně plní dalšími tragickými osudy. Těch už jsou podle oficiálních ukrajinských statistik více jak čtyři stovky a jejich počet se tedy za necelý rok téměř zdvojnásobil, jak informuje The Kyiv Independent.

Při raketovém útoku na ukrajinské město Kryvý Rih v létě 2022 zemřela například teprve dvaadvacetiletá Daria Kurdelovová. Národní šampionku v tanečním sportu během tréninku zasáhl šrapnel.

Zatímco ona zemřela, její otec přežil, uvádí Ukrajinská Pravda. Kurdelovová byla také studentkou Univerzity v Oděse se zaměřením na právo.

Vedení školy na Dariu vzpomíná jako na „odpovědnou, inteligentní a cílevědomou dívku.“

Dalším z řady sportovců, kteří se již do žádných statistik sportovních utkání nezapíší, je hráč amerického fotbalu Ihor Boiko. Ten byl podle webu Angels of Sports smrtelně raněn v červnu loňského roku během válečné operace v Doněcké oblasti.

Boiko před ruskou invazí na Ukrajinu nastupoval v nejvyšší domácí lize amerického fotbalu za kluby Vinnytsia Wolves a Kyjev Patriots.

Na sociálních sítích klub o svém padlém hráči napsal: „Bránil svobodu naší země a položil za ni život. Ať náš hrdina odpočívá v pokoji a v lepším světě. Hrdinové neumírají, v našich srdcích budou žít navždy.“

Následky války pocítila v tom nejhorším slova smyslu i rodina fotbalistky Viktorie Kotlarovové. Doma na Ukrajině nastupovala v ženské fotbalové lize a futsalové lize.

Nadějná sportovkyně zemřela 29. prosince roku 2023, společně se svou matkou, když ruská raketa zasáhla sklad ve kterém celkem zahynulo celkem 32 lidí. Den předtím se Viktoria vdala, zjistil Kyiv Post.

Daughter and mother tragically died together in the Russian strike on a warehouse in #Kyiv🕯️



Among the casualties in the Russian missile strike on Kyiv on December 29, 2023, were 27-year-old footballer Victoria Kotlyarova and her mother, Texty org reported. Both of them worked… pic.twitter.com/1sukEid7K0