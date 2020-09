‚Byl to těžký los.‘ Tenistka Karolína Muchová v New Yorku vyřadila Venus Williamsovou

Tenistka Karolína Muchová postoupila po dvousetové výhře nad Američankou Venus Williamsovou do druhého kola grandslamového US Open. Češka je v New Yorku turnajovou dvacítkou a jako nasazená hráčka dostala podle svých slov jednu z nejtěžších možných soupeřek. „Poprala jsem se s tím docela dobře,“ řekla po zápase. New York 7:21 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová v New Yorku. | Foto: Frank Franklin II | Zdroj: ČTK/AP

„Byl to těžký los, jeden z nejtěžších losů do prvního kola už kkvůli tomu, že v minulosti turnaj vyhrála. I když je to už pár let zpátky, tak ví, co má na kurtu dělat. Jsem ale docela zvyklá, že losy na turnajích mívám přísnější, takže jsem se s tím poprala docela dobře,“ řekla Muchová po zápase.

Vítězstvím v zápase tenistka potěšila také svou kamarádku, australskou herečku Rebel Wilsonovou, se kterou ji organizátoři po zápase propojili.

„Věděla jsem, že se na zápas bude koukat, ale nenapadlo mě, že ji tam takhle spojí. Organizátoři se to snaží udělat zajímavější a bylo to příjemné zpestření, že jsme se mohli pozdravit a takhle virtuálně na sebe zamávat,“ uvedla turnajová dvacítka.

Rebel Wilsonová, která si zahrála například ve snímku Králíček Jojo novozélandského režíséra Taiky Waititiho, je velkou fanynkou Karolíny Muchové. Několikrát veřejně obdivovala její hru i hudební nadání.

„Trošku se tady občas nudíme. Agentka přijela a přivezla mi kytaru, tak jsem napsala nějaký text a z hecu jsme to dali ven,“ vyprávěla Karolína Muchová o písničce, kterou před několika dny zveřejnila na svém instagramu.

Po úvodním zápase v singlu naopak skončili Jiří Veselý, Kateřina Siniaková a po velkém boji a těsné porážce s Chorvatkou Vekićovou také Kristýna Plíšková. Její sestra Karolína, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová budou bojovat o postup do třetího kola ženské dvouhry ve středu.