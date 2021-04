Američtí sportovci mohou na olympiádu odletět již naočkovaní. Lékaři jim doporučují včasnou vakcinaci

Mnoho amerických států už očkuje všechny zájemce nad 16 let a brzy to bude realita v celé zemi. Mimo jiné to znamená jistotu pro americké olympioniky a paralympioniky. Pokud mají zájem, na odsunuté letní hry do Tokia mohou odletět už chránění vakcínou proti nemoci covid-19. Americký olympijský výbor k tomu sportovce nabádá, ale nevyžaduje to. Na hry ve výjimečných pandemických podmínkách se ovšem Američané připravují důkladně, a nejen očkováním. Od stálého zpravodaje Washington 9:04 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry (ilustrační foto). | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Víc než rok neviděla naživo nikoho ze svých příbuzných, svěřuje se při brífinku s novináři plavkyně Katie Ledecká, pětinásobná olympijská vítězka a jedna z největších amerických nadějí pro olympiádu v Tokiu. Příprava v pandemických podmínkách a v termínové nejistotě přináší sportovcům nové výzvy. Ale přinejmenším ti američtí mají aspoň tu jistotu, že mohou jet na olympijské hry už chránění vakcínou.

„Děláme mezi olympioniky hodně osvěty a k očkování je silně nabádáme, ale nevyžadujeme ho a nevedeme si záznamy, kdo je a kdo není očkovaný,“ říká hlavní lékař amerického olympijského výboru Jonathan Finoff.

„Já sportovcům doporučuji, aby při dvoudávkové vakcíně druhou dávku plánovali na dobu, kdy je v dalším týdnu nečeká žádná významná akce. Je to kvůli vedlejším účinkům, které se objevují víc po druhé dávce a mizí obvykle do dvou dní,“ pokračuje.

„Co se týče celkového načasování – sportovcům říkám, ať se nechají naočkovat co nejdříve. Data ukazují, že účinek vakcín je zřejmě mnohem delší než tři měsíce, a to poslední, co potřebují, je onemocnět těsně před olympijskými hrami nebo během nich,“ dodává Finoff.

Netradiční přípravy

Podle něj by během her v Tokiu měli dodržovat stejné pokyny očkovaní i neočkovaní olympionici a paralympionici. Přesný režim a opatření, která bude nutné dodržovat, postupně aktualizuje jak japonská vláda, tak organizátoři her. Americký tým si i na základě toho vytvoří své vlastní manuály a bude pro sportovce i funkcionáře před odjezdem pořádat speciální školení.

Víc práce než obvykle mají i mentální kouči a psychologové. „Sportovci teď mnohem víc využívali představivost a vizualizace, aby si připomněli, jaké to je být sebou samými. Rok nemohli závodit, neměli přístup na sportoviště, museli nuceně improvizovat na dvorku v nafukovacích bazénech a podobně bláznivých náhražkách tělocvičen, bazénů a tratí,“ říká Sean McCann, hlavní sportovní psycholog amerického olympijského týmu.