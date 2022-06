V Brně má vyrůst víceúčelová hala za téměř sedm miliard. ‚Hezké, ale ne za tyto peníze,‘ zní z koalice

Brno očekává, že za stavbu víceúčelové haly na výstavišti zaplatí až 6 miliard a 800 milionů korun. Předpokládané financování v úterý schválili zastupitelé. Aréna pro 13 tisíc diváků sportovních utkání i kulturních akcí vznikne u pavilonu Z. Vedení města chce stavbu zahájit ještě letos. Projekt ale nemá podporu celé koalice. Brno 11:51 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace víceúčelové haly na brněnském výstavišti | Foto: A PLUS a Arch Design

„Samotná hala včetně venkovních ploch je navržená s cenou kolem 4,5 miliard korun,“ vypočítává radní Petr Kratochvíl z ODS. Zbytek do skoro sedmimiliardové částky jsou další navazující investice městských firem týkající se silnic, parkování nebo tramvajové smyčky. Spadají do ní i nákupy pozemků. „Máme tam taky rezervu jednu miliardu korun kvůli inflaci a možnému navýšení cen,“ doplňuje radní.

Jako jediný ze zastupitelů, který v úterý hlasoval proti finančnímu plánu, byl David Pokorný zvolený za ODS, který ale bude ve volbách kandidovat za vlastní hnutí Fakt Brno. „Já si myslím, že by bylo hezké, kdyby Brno arénu mělo, ale ne v této době a za tyto peníze. Hlavní důvod je ta současná doba. Pořád je válka na Ukrajině, rostou ceny energie a inflace je v neuvěřitelných číslech. A my na tomto zastupitelstvu schvalovali stovky milionů na dokrytí nákladů za energie. K takto velkému projektu bych teď nepřistupoval, navíc teď jsme na sedmi. Kdo ví, jestli nebudeme na osmi nebo deseti miliardách,“ zdůvodňuje koaliční zastupitel své rozhodnutí.

Pro hlasovalo 35 zastupitelů hlavně z ODS, ČSSD nebo ANO a SPD. Čtyři lidé se zdrželi a další vůbec nehlasovali – koaliční lidovci a Piráti. „Klub KDU-ČSL považuje za důležité, aby byl nejdřív vybrán provozovatel haly, aby to ale nebyla městská firma. Jinak to budeme platit z levé kapsy do pravé. Pokud se najde externí provozovatel, který přestaví byznys plán, tak potom nechť přejdeme k financování. Jsme v enormně složité ekonomické situaci. Rozhodnutí by mělo padnout po volbách a ne teď těsně před volbami schvalovat investici sedm miliard korun, na kterou se budeme muset zadlužit,“ namítá lidovecký náměstek primátorky Petr Hladík, kandidát na primátora.

Brno předpokládá, že si na halu vezme úvěr skoro dvě miliardy korun. Jihomoravský kraj pošle 200 milionů, Národní sportovní agentura 300 milionů. Zbylé skoro čytři miliardy včetně případné miliardové rezervy doplatí Brno ze svého, investice je rozložená do roku 2025. „Je to strategický projekt Brna v koaliční smlouvě. Nevím, proč by se tomu mělo věnovat nové zastupitelstvo. Došli jsme tak daleko k cíli, že čekat teď nedává smysl. Jedeme paralelně několik proudů, vybíráme koncesionáře, zhotovitele, notifikujeme a řešíme financování. Na konci srpna bychom měli vědět, že můžeme začít s financemi nakládat, v září bychom měli odsouhlasit úvěry a mohlo by se začít stavět,“ vysvětluje radní Kratochvíl.

Stavební firma už je vybraná komisí, radní ji ale nechtějí definitivně schválit, dokud nebude v létě známý koncesionář, tedy provozovatel haly. Původně o to usilovala hokejová Kometa, která by halu taky využívala pro zápasy. Plány ale padly a manažer klubu Libor Zábranský se mezitím rozhodl v komunálních volbách kandidovat za ODS. Jestli se do řízení přihlásí znovu, to neřekl. Dříve ale oznámil, že má zájem v jednáních s městem pokračovat.

Proti stavbě se už dřív vymezili také brněnští Zelení a hnutí Žít Brno a Idealisté. „V současné době, kdy se roztáčí kola inflace a náklady na energie a materiály rostou o stovky procent, a za situace, kdy město nemá na opravu bytů, není morálně obhajitelné o výstavbě haly byť jen uvažovat,“ oznámila starostka Nového Lískovce Jana Drápalová, která by měla za Zelené kandidovat na primátorku.