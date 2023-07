Ikonická trať, tragická historie a deštivá předpověď. Začíná Velká cena Belgie Formule 1

Začíná Velká cena Belgie Formule 1 a s ní i opětovné obavy o bezpečnost jezdců. Očekává se silný déšť přes celý víkend, což jsou podmínky, ve kterých si ikonická trať ve Spa vyžádala nejeden život. Jezdec Mercedesu Russell podle deníku The Guardian vyzývá Mezinárodní automobilovou federaci k odvaze při rozhodování o zrušení závodu. Spa 18:37 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Jezdec Mercedesu George Russell trvá na tom, aby Mezinárodní automobilová federace (FIA) přistoupila ke zrušení závodu, pokud nebudou dobré závodní podmínky. Mnoho jezdců vyjádřilo obavy, že v případě deště a nízké viditelnosti, riskují své životy, píše deník The Guardian.

Trať ve Spa je pod drobnohledem od začátku července, kdy při nehodě v sérii Formula Regional European Championship zemřel holandský jezdec Dilano van ’t Hoff.

Zatáčka smrti

Tragédii, při které osmnáctiletý jezdec zahynul, předcházela nehoda několika formulí v nechvalně proslulé, ale fanoušky milované dvojzatáčce Eau Rouge – Radillion, kde jezdci jedou rychlostí až 300 kilometrů v hodině, přičemž prudce stoupají a nevidí za horizont.

zatáčka Eau Rouge na trati v belgickém Spa | Foto: FIA

Při deštivém počasí a snížené viditelnosti, kdy mohou vidět jen pár metrů před sebe, nemají nejmenší šanci v případě nehody zareagovat.

Během celého víkendu, který zahrnuje trénink, dvě kvalifikace, sprintový závod a hlavní závod, se v belgickém Spa očekává silný déšť. Viditelnost na trati bude tedy opět velký problém.

V roce 2021 byl závod za obdobných podmínek zrušen. Předcházela tomu však velká kvalifikační nehoda jezdce Mclarenu Landa Norrise, právě v zatáčce Eau Rouge.

George Russell proto vyzývá FIA, aby k případnému zrušení závodu přistoupila dříve.

„V posledních závodech byla federace k viditelnosti a bezpečnosti nekompromisní. Každý chce závodit, ale když jedete přes 300 kilometrů v hodině a nevidíte 50 metrů před sebe, hrozí vám obrovská nehoda,“ říká Russell.

George Russell | Zdroj: Reuters

Tragická minulost

Od roku 1924 zemřelo na trati ve Spa 49 jezdců. Jedním z nich byl i dvaadvacetiletý Antoine Hubert, který zemřel při Velké ceně Formule 2 za velmi podobných okolností jako Dilano van ’t Hoff.

Zatáčka Eau Rouge a Radillion, silný déšť a nehoda několika vozů před ním. Tato tragická nehoda v roce 2019 otevřela velkou debatu ohledně bezpečnosti trati ve Spa a možných úprav.

Russell přiznal, že okruh je velmi nebezpečný a zdůraznil, že právě viditelnost je pro bezpečnost zásadní. „Když vytvoříte seznam okruhů podle nebezpečnosti, Spa je na prvním místě. Pokud k tomu přidáte špatné počasí, je to skutečně velká výzva. Nic nevidíte, je to jako jet po klikaté dálnici v silném dešti a nemít zapnuté stěrače,“ tvrdí.

K obavám jezdce Mercedesu se přidali i ostatní jezdci jako Charles Leclerc, Lando Norris nebo Valtteri Bottas. Shodují se, že sport již nesmí riskovat opakování tragických nehod Van ’t Hoffa a Huberta.

„Měl jsem pocit, jakoby to byla jen otázka času, než se taková nehoda stane znovu, a opravdu stala. Samozřejmě zrušit závod není ideální pro nikoho, ale zkrátka již nechceme být svědky nehod jako v posledních letech,“ dodává Russell.

Charles Leclerc | Zdroj: Reuters

Charles Leclerc, který byl od dětství přítelem zesnulého Antoine Huberta, s Russelem souhlasí. „Je opravdu těžké popsat, jak špatná je za takových podmínek viditelnost. Lze pouze říci, že nevidíme vůbec nic,“ říká.

„Je to velký problém Formule 1 a motosportu obecně. Naše vozy mají díky aerodynamice velký přítlak a kvůli tomu při jízdě v dešti mají za sebou silný sprej vody. To způsobuje spoustu nehod, protože nemůžeme reagovat na to, co se stane před námi,“ dodává jezdec Scuderia Ferrari.