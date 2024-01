Bobista Dvořák kvůli zdravotním problémům končí kariéru. Ve sportovním prostředí chce zůstat

„Když se tak rozhodl, tak jednou z variant je, že se může stát policistou. On totiž složil zkoušku policisty,“ říká ředitel Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp Michal Volf.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si bobistu Dominika Dvořáka, který v 31 letech ukončil profesionální kariéru

Během sportovní kariéry prošel základním odborným výcvikem. „Záleží jen na něm. Musel by se přihlásit do výběrového řízení na danou pozici. Kdyby se tak rozhodl, tak si myslím, že ho za pár týdnů můžeme potkat na ulici v uniformě. Ideálně bych ho ale viděl jako trenéra bobistů. U policistů by mohl zastávat běžnou pozici policisty v uniformě až k zásahové jednotce. Jeho fyzická kondice je velmi dobrá. Kdyby na sobě zapracoval i v odborné činnosti, tak ho můžeme vidět i v zásahové uniformě,“ vysvětluje Volf.

„Policejní uniformu už jsem oblékl, protože už dva roky jsem zařazený v programu díky kterému jsem sportovec-policista,“ potvrzuje bobista.

Život po kariéře

Po jeho konci kariéry záleží na tom, jakým směrem se Dominik Dvořák vydá. Nejvíce medailistu z juniorského mistrovství světa láká pozice trenéra bobistů, ale nebránil by se ani práci u policie. Akorát sám Dvořák neví, co konkrétně by chtěl u bezpečnostní složky státu dělat. „Nevím, kterým směrem bych se vydával. Mám za sebou hodně let jako sportovec, takže mám blíž ke sportu. Případně bych se mohl věnovat fyzické a kondiční přípravě,“ přemýšlí Dvořák.

S největší pravděpodobností se asi nestane, že bychom v nejbližší době vídali trojnásobného olympionika na ulici v policejní uniformě. Sen stát se trenérem bobistů je silnější.

Koleno ho v běžném životě nelimituje, na vrcholové sportovní výkony si ale netroufá. „Když jdu do schodů, tak to až tolik necítím, ale pro boby je potřeba nazvedat hodně závaží a činek. A to s tím kolenem nejde,“ přiznává trojnásobný účastník olympijských her.