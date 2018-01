'1500 metrů jsem brala jako test na tři kilometry.' Martina Sáblíková je s osmým místem spokojená

Martina Sáblíková se vrátila po pětitýdenní pauze znovu k závodění. V Erfurtu nastoupila k závodu Světového poháru na 1500 metrů a obsadila osmé místo. Původně sice startovat vůbec neměla, ale chtěla si zajistit účast na světovém šampionátu ve víceboji a tak česká rychlobruslařka závod absolvovala. Úkol, být do desátého místa, splnila, navíc dojela bez bolesti v zádech a ve výborném čase jedna minuta 57 sekund. Erfurt / Německo 18:51 20. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Reuters

Jak jste spokojená se svým dnešním osmým místem na trati 1500 metrů?

Tak já jsem naprosto spokojená, protože stejný čas jsem měla v Salt Lake City na vysokohorský dráze. Ten čas 1:57 je můj třetí nejrychlejší v sezóně v Evropě. Já jsem opravdu hodně spokojená. Ověřila jsem si, že ty kola dokážu držet i na 1500. Je jasné, že mi chybí ten rozběh, ale jsem opravdu spokojená.

Když jsme sledovali vaše kola, tak to ze začátku vypadalo, že šetříte síly, nebo to bylo o tom startu, že jste tam šetřila záda?

Já jsem nešetřila. Já jsem měsíc a půl nestartovala, takže to mám opravdu manko, ale naštěstí start na tři kilometry není tak důležitý, já doufám. Uvidíme zítra, já doufám, že takhle dokážu držet kola. Osmý místo, já jsem opravdu spokojená.

Je to právě ten cíl, se kterým jste šla do toho závodu, to znamená vyjet body aspoň za osmé místo na trati 1500 metrů a v součtu s třemi kilometry si tedy zajistit potřebné místo na mistrovství světa ve víceboji?

My jsme to brali s Petrem (Petr Novák - trenér Sáblíkové, pozn. redakce) už před závody spíš jako takový test před třemi kilometry a samozřejmě na to, abych se kvalifikovala na mistrovství světa. Oba dva jsme tušili, že za 1:55 jak jela Ireen to nebude. Já jsem spokojená, protože letos jsem jela dvakrát 1:57 v Inselu a na týhle dráze to pro mě není rozhodně špatný čas.

Co říct na výkon Ireen Wüstové? 1:55 je čas, který může brát i medaili v Pchjončchangu úplně s přehledem.

Já si myslím, že ona tam medaili určitě brát bude. Ona se připravuje hlavně na 1500 metrů a na tři kilometry a je to vidět. Dneska to ukázala.

Co vy a zítřejší závod na 3000 metrů? Je tenhle test na patnáctistovce dobrým příslibem před tím nedělním závodem?

Tak to se uvidí až zítra, protože je to jednou tak dlouhé a uvidíme, co budou dělat záda zítra na té trojce.