Na sněhu mi to skoro nejelo, přesto jsem spokojená, říká Adamczyková po druhém místě v oblíbené Gruzii

„Musím vyzdvihnout práci servismanů, kteří to měli opravdu obtížné. Chvíli sněžilo, chvíli svítilo slunce, poté byla mlha. Museli na to reagovat a oproti tréninku, kdy máza nebyla úplně nejlepší, tak při závodě bylo namazáno tak, že Eva mohla konkurovat těm nejlepším,“ říkal krátce po druhém místě Adamczykové trenér Marek Jelínek.

Podmínky nebyly ideální i přesto, že středisko Gudauri na Velkém Kavkaze na severu země je v nadmořské výšce více než dva tisíce metrů nad mořem.

Pro Adamczykovou žádný problém. „Bylo to super. Je to můj první závod v tomhle středisku, v neděli mě čeká ještě jeden. Jsem nadšená s ohledem na to, jak jsem ve čtvrtfinále byla vůbec ráda, že jsem postoupila. V semifinále se mi konečně povedl start, ale ve velkém finále to znovu bylo trochu horší,“ dodává snowboardistka.

Ale nebylo to zas tak špatné, aby z toho nebyla stříbrná pozice. Další dobré vzpomínky tak může Adamczyková na Gruzii, kde se stala loni podruhé v kariéře mistryní světa a zažila tak velký návrat poté, co si tehdy v prosinci 2021 zlomila obě nohy. Před lety by jí asi nenapadlo, že už bude dávat rozhovory na téma závodů Světového poháru.

„Jsem ráda, že jsem se vůbec udržela takhle dlouho a že mě Trespeuchová předjela až mezi posledními zatáčkami. Druhé místo je paráda, jsem spokojená,“ hlásí Adamczyková.

Českým snowboardistům se na rozdíl od Adamczykové nedařilo, vypadli Kryštof Choura, Jan Kubičík i Radek Houser.

Možnost na reparát bude hned další den. Adamczyková se může zlepšit jen o jednu příčku.

„Uvidíme, asi se trochu změní podmínky. I v tomto závodě se to hodně měnilo, na sněhu mi to skoro přestávalo jet. Doufám, že v neděli zlepším hlavně start,“ říká Eva Adamczyková, která pojede další snowboardcrossový závod opět na severu Gruzie na Velkém Kavkaze.

