Akce 2018: Pchjongčchang je na olympiádu připraven, české naděje trápí zdravotní problémy

Sezona zimních sportů před časem naplno začala, už teď jsou úspěchy v závodech nebo soutěžích Světových pohárů cenné, ale většina závodníků by možná medaile z těchto podniků vyměnila za tu olympijskou. Brzy bude mít příležitost o ni zabojovat na únorových hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

Je to už víc než osm let od chvíle, kdy z úst tehdejšího prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Rogga zaznělo jméno, s jehož výslovností mají doteď mnozí problém. Ale zvykejte si, hry v Pchjongčchangu se blíží a znovu se na ně připravuje i početná česká výprava.

„Olympiáda je olympiáda. Je to jediný závod, který musí vyjít. Olympijská sezona je vždycky ta nejtěžší z těch čtyř,“ říká Radiožurnálu Martina Sáblíková a po zkušenostech z minulých let moc dobře ví, co říká.

Vrcholné akce čtyřletých cyklů už dvakrát zvládla skvěle a asi nikdo z českých fanoušků by se nezlobil, kdyby se její sbírka olympijských medailí zase o něco rozrostla v Jižní Koreji, kde navíc budou rychlobruslaři patřit mezi největší hvězdy celých her.

'Olympiáda bude úspěšná, Korejci to mají ve zvyku'

„Korejce bude rychlobruslení nesmírně zajímat. Hlavně short-track, ve kterém jsou skvělí. Mírně je bude zajímat biatlon, ale řada sportů pro ně bude naprostou novinkou,“ vysvětluje český velvyslanec v Jižní Koreji Tomáš Husák.

Zimní olympijské hry 2018 Termín: Pátek 9. – neděle 25. února 2017

Počet soutěží: 102 v patnácti sportech

Místo konání: Jižní Korea, pobřežní město Kangnung, okres Pchjongčchang v pohoří Tchebek

Největší české naděje: Martina Sáblíková, Ester Ledecká, Eva Samková, Gabriela Koukalová(?).

„Dokonce jsme byli informováni, že organizační výbor uvažuje, že na určité disciplíny nebude prodávat vstupenky. Že vstup bude volný, aby tam bylo slušné divácké prostředí,“ dodává s tím, že po organizační stránce pořadatelé rozhodně nic nepodcení. „Jsem přesvědčen, že olympiáda bude úspěšná, Korejci to mají víceméně ve zvyku.“

Disciplína organizačnímu výboru nechybí, častému nešvaru se vyvaroval a naprostá většina sportovišť byla připravená s výrazným předstihem, už minulou sezonu. Přestože některá média přicházejí se zprávami o hrozbě ze strany severokorejských sousedů, Patrik Martinec, český hokejový trenér tamního celku Anyang Hala, se něčeho takového neobává.

Trenér připomíná ještě jednu důležitou věc. „Tady se nestane, že by člověku někdo něco sebral. Můžu cokoli nechat kdekoli položené, peněženku, telefon, klíče od auta. Všecko zůstane na místě, kde jsem to položil. Nikdy by si nedovolil něco odcizit nebo přivlastnit.“

Koukalová se nevzdává

Tak snad i Češi zanechají v Pchjongčchangu dobrý dojem, v tomto případě sportovci, i když pravdou je, že šest týdnů před startem her řeší řada z nich různé problémy, původně jedna z největších nadějí, biatlonistka Gabriela Koukalová, ty zdravotní.

„Až letos budu závodit, nebo nebudu, tak smířená jsem s oběma variantami. Uvidíme, nic nevzdávám, snažím se pořád věřit a bojovat. Ale i kdyby to nevyšlo, to je život,“ přemýšlí Gabriela Koukalová.

Slavnostní zahájení her, snad i s Koukalovou, je na programu 9. února. Tou dobou začne také olympijské vysílání Radiožurnálu a jeho reportéři budou u všeho podstatného.