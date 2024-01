Kilde si při pádu ve sjezdu ve Wengenu vykloubil rameno a pořezal nohu. Sezona pro něj skončila

Zranění norského lyžaře Aleksandera Aamodta Kildeho nejsou tak vážná, jak se původně spekulovalo. Při pádu v sobotním sjezdu ve Wengenu si vykloubil rameno a pořezal nohu. V této sezoně se už ale hvězdný sjezdař nepředstaví.

Jednatřicetiletému Kildemu těsně před cílem došly síly a skončil v ochranných sítích. Majitel dvou glóbů za sjezd byl převezen do nemocnice vrtulníkem a podle prvních zpráv měl mít otevřenou zlomeninu bérce.

Svaz to však na sociálních sítích popřel. „Aleksander má vykloubené rameno a pořezané lýtko. Nic zlomeného nemá, je však hodně pomlácený,“ prohlásil lékař norské reprezentace Marc Jacob Strauss, jenž pro televizi NRK dodal, že zranění pro Kildeho znamená konec sezony. „Lyžařská sezona pro něj skončila. Nyní se budeme snažit o to, aby byl připraven na příští ročník.“

Kilde se už v sobotu večer podrobil v Bernu operaci. „Jsem tady a stará se o mě jedinečná Mikaela Shiffrinová,“ napsal Kilde na sociální síti X k fotce se svou partnerkou a americkou lyžařskou hvězdou. „Lyžování je někdy brutální, ale pořád ho miluju,“ přidal.

Kvůli zranění ze závodů už museli předčasně ukončit sezonu například Rakušan Marco Schwarz a Francouz Alexis Pinturault, jenž měl na Lauberhornu vážný pád den před Kildem.

I’m here (and being taken care of by the one and only @MikaelaShiffrin ❤️‍🩹)…patched up…thank you so much for all of the messages. I’m grateful for all the words of love and support. This sport can be brutal, but I still love it. 🙏🏻



