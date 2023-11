‚Na posledním kopci bychom asi ulétly.‘ Vítr vystavil stopku sjezdařkám, Ledecká zrušení závodu chápe

Návrat Ester Ledecké do lyžařského Světového poháru se odkládá. Kvůli silnému větru byl totiž zrušen úvodní sjezd ze Švýcarska do Itálie v okolí Matterhornu. Pořadatelé se zrušením závodu dlouho váhali a odvolali ho teprve hodinu před závodnickou prohlídkou trati. Když se Ester Ledecká vracela z přípravy na plánovaný start, vyzpovídal ji reportér Radiožurnálu Sport. Cervinia 12:38 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během tréninku v Cervinii. Sobotní závod ve sjezdu byl zrušen | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Ester, jak vypadaly podmínky na startu?

Úplně na startu jsem nebyla, protože jsme to ani nestihli. Jeli jsme na prohlídku trati, ale ta střední gondola jela hodně pomalu. Než jsme vyjeli nahoru, tak už nám hlásili, že závod zrušili. Nedá se tam jet nikde ani volně, tak jsem jela rovnou dolů a jdu si zajezdit tady v nižších patrech.

Zkusila jste si alespoň čtvrteční trénink. Po dojezdu jste vypadala nadšená, tak jaké to bylo na trati?

Bylo to hodně fajn a pro mě dost intenzivní po roce a půl, kdy jsem žádný sjezd nejela. Najednou to bylo zvláštní a hodně jsem si to užila. Kopec se mi moc líbí, i proto jsem se hodně těšila na dnešek. S počasím se nic nenadělá.

Stojíme v mezistanici lanovky, kde to nevypadá úplně špatně. Co jste viděla, vy?

Tady je to v pohodě, ale doporučuji si zajet do cílového prostoru, kde si můžete natočit zvuk větru. Už od posledního sloupu gondoly ke konci to s vámi docela mává. Myslím si, že na posledním skoku bychom asi slušně ulítly. Vůbec si nedovedu představit, jak to vypadalo nahoře, tam byli totiž jen kluci.

Otestovala jste tu alespoň nové lyže, zatím fungují na závodní sjezdovce?

Funguje dobře. Jinak se to hodně těžko odhaduje, protože foukal vítr. Na rovině byly rozdíly velké a nevím, zda to bylo mázou, lyžemi, větrem, hraje tam roli hodně faktorů. S lyžemi jsem byla spokojená, jelo se mi dobře a budeme určitě ještě dotestovávat další lyže. Před závodem ve Svatém Mořici na to určitě budeme mít čas.

