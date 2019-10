‚Do roztrhání těla budu jezdit všude a na všem.‘ Ledecká chce na lyžích přidat další disciplíny

Zatímco seriál Světového poháru v alpském lyžování už začal, dvojnásobnou olympijskou medailistu Ester Ledeckou vstup do sezony teprve čeká. Nejenže v něm chce opět střídat lyže a snowboard, nově by navíc měla zařadit závody v alpské kombinaci a paralelním slalomu na lyžích. Praha 14:30 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Markéta Navrátilová | Zdroj: ČOV

Už je to více než rok a půl, co Ester Ledecká získala na olympijských hrách v Jižní Koreji zlaté medaile v lyžování a snowboardingu. Ani před začátkem nové sezony se ale v týmu české obojživelnice nic nemění.

„Prostě holt vezmou kluci pilu a rozřežou mě, nebo to budeme dělat stejně jako doposud. Do roztrhání těla budu jezdit všude a na všem,“ říká Ledecká.

Co víc, Ledecká do přípravy na lyžích přidala i více dnů slalomu, aby sbírala zkušenosti i v alpské kombinaci. Slalomu na její poměry věnovala už hodně – konkrétně pět dnů.

„První den jsem se cítila jako Marcel Hirscher,“ směje se česká závodnice. „Měla jsem pocit, že už chápu, co se tam děje. První den na mě létaly brány ze všech stran a bylo to pro mě hodně hektické a jen jsem tam vlála a snažila se, abych nedostala nějakou bránou přes pusu. Pátý den jsem měla nějakou představu, co bych měla dělat,“ říká Ledecká.

I lyžařský trenér Tomáš Bank byl se slalomovým tréninkem své svěřenkyně spokojený, i když o velkém zlepšení mluví opatrně.



„To je jen domněnka, že se zlepšila. Mně se líbí, ale neměli jsme srovnání s nějakou špičkovou slalomářkou. Ve sjezdu a v super-G jsme s kvalitními týmy trénovali, ale slalom jezdila úplně sama,“ říká Bank.

„Může být dobrá. Nový systém, že sjezd je soutěž o to, kdo bude mít lepší trať ve slalomu, by nám mohl vyhovovat, pokud bude samozřejmě dobrá ve sjezdu,“ dodává Bank.

Seriál závodů Světového poháru v lyžování má na programu čtyři alpské kombinace, k tomu Ledecká může startovat i v paralelním slalomu na lyžích. Sezona české reprezentantce začne v zámoří, a to na konci listopadu sjezdem v kanadském Lakou Louise.