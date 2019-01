Ledecká skončila v super-G šestnáctá, vyhrála Shiffrinová

„Jízdu jsem si užila, ale byla tam spousta nepřesností a chyb. Super-G jsem tu jela poprvé, možná to je malinký hendikep, ale nemám se na co vymluvit, prostě jsem měla být rychlejší. S výsledkem jsme strašně spokojené, ale v některých místech jsem měla jet trošku jinak,“ řekla Radiožurnálu po supe-G Ester Ledecká.

Ester Ledecká na závěr sjezdařského podniku v Cortině výsledkově navázala na páteční sjezd, kde také skončila ve druhé polovině druhé desítky. V super-G skončila na šestnáctém místě.

„Je to docela dobré skóre. Doufám, že se malinko posunu v celkovém pořadí. Spousta dobrých holek vypadla, ale nacpaly se tam další. Uvidíme, jak to dopadne,“ přemýšlela.

Trať v Cortině byla zatočenější než v Pchjongčchangu, kde se Ledecká radovala ze senzačního olympijského zlata. České závodnici vyšel start, ale po několika drobných chybičkách nabrala ztrátu sekundy a 26 setin, což ji odsunulo.

Super-G dominovala vedoucí žena Světového poháru Mikaela Shiffrinová, která se do sjezdů v předchozích dvou dnech nezapojila, ale s více brankami na sjezdovce nechala všechny soupeřky za sebou. Druhou Tinu Weiratherovou porazila o 16 setin, třetí Rakušanka Tamara Tipplerová nabrala ještě o dvě setiny víc.

Závod nedokončila spousta favoritek. Vítězka obou sjezdů Ramona Siebenhoferová vypadla už ve třetí brance, na stejném místě se jen o pár sekund později rozloučila i Švýcarka Michelle Gisinová. Poznámku „DNF“ májí ve výsledkové listině i Slovinka Ilka Štuhecová nebo Lindsey Vonnová, která v cíli dokonce naznačila konec kariéry.

Další závody se konají v Garmisch-Partenkirchenu. „Je to jeden z mála kopců, který znám trošku víc. Už jsem tam jela třikrát, na moje skóre je to kopec, který jezdím nejčastěji. Doufám, nám vyjde počasí a užiju si to tam,“ těší se Ester Ledecká do Německa.